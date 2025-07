Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, a declarat într-o intervenție televizată că România traversează o perioadă economică fără precedent în ultimele decenii. Potrivit acestuia, datoria publică se apropie de 60% din PIB, iar măsurile de austeritate sunt inevitabile pentru a evita o criză financiară majoră.

Ministrul Finanțelor a subliniat că situația economică actuală este extrem de fragilă. În ciuda eforturilor de stabilizare, România s-a aflat recent foarte aproape de o retrogradare a ratingului de țară, ceea ce ar fi afectat grav încrederea investitorilor.

Trebuie să spunem foarte clar acest lucru direct și onest, să le explicăm românilor că acesta este un cost pe care îl plătim pentru a evita un cost mult mai mare, enorm de mare, care ar fi însemnat degradarea (scăderea calificativului) României și de care am fost la acest moment extrem de aproape. Dar pericolul nu a trecut”, a spus Nazare.

„Da, sigur, este un impact pe nivelul de trai, este un impact pe inflație și trebuie să o spunem foarte clar: acest pachet, în ciuda faptului că ne stabilizează economia și ne ferește de o situație catastrofală, în care ne pierdeam calificativul de investiții, are și efecte adverse. Va avea și efecte adverse, adică se va vedea în inflație.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii de la Antena 3, cu doar o zi înainte ca moțiunea de cenzură depusă de AUR să fie supusă votului în Parlament.

În opinia sa, efectele Pachetului 1 sunt inevitabile, inclusiv asupra nivelului de trai și a inflației, însă ele sunt necesare pentru a preveni pierderi financiare mult mai severe.

Alexandru Nazare a comparat actuala situație economică cu cele din crizele anterioare, inclusiv cu cea din 2009 sau perioada post-pandemie.

„Foarte aproape. În toată cariera mea și, mai ales, în perioadele în care am fost în Ministerul de Finanțe – și vă amintesc faptul că am fost acolo în timpul crizei, în 2009, am participat la toate consiliile europene în care se discuta criza europeană și mecanismul de stabilizare, la Bruxelles…

Am fost în 2021, în timpul pandemiei. După pandemie, de fapt, stabilizarea de după pandemie… Atunci am văzut cum au stat lucrurile și cum tratau cei de la Bruxelles negocierile atunci și cât de departe sau aproape eram de perspectiva unui downgrade.

Și ce s-a întâmplat acum este incomparabil. Niciodată n-am fost așa de rău ca acum”, a afirmat ministrul.