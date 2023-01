Cristina Cioran a ajuns de urgență la spital cu fiica ei

Cristina Cioran a terminat săptămâna cu o sperietură zdravănă! Vineri, 6 ianuarie 2023, vedeta a fost nevoită să meargă de urgență la spital cu fiica ei. La scurt timp după ce a ajuns la spital, Cristina Cioran a postat o fotografie pe contul ei de Instagram, unde a dezvăluind motivul pentru care a fost nevoită să își interneze copilul.

Se pare că fetița ei a fost internată pentru că are gripă, la fel ca majoritatea copiilor din România.

„Gata… s-a produs internarea… (…) Gripă”, a scris, vineri, Cristina Cioran într-un instastory.

Cristina Cioran se bucură din plin de rolul de mamă

În ciuda acestui fapt, Cristina Cioran se bucură din plin de rolul de mamă și de timpul petrecut alături de fetița ei, Ema. Deși consideră că vârsta este doar un număr, aceasta este conștientă că există o diferență mare de vârstă între ea și copilul ei.

„Până o să fie ea de discotecă mai este. Mâine-poimâine așa crezi tu, dar nu e chiar așa. Mâine-le ăla nu prea e. Mai e o grămadă. Doamne ajută să fie bine, să fie sănătoasă, nu mă interesează nici ce drum își alege, nici ce vrea să facă. Nici nu vreau să mă ia cu ea la discotecă. De ce să mă ia pe mine. Nu cred că îmi doresc să merg. Adică sunt alte locuri unde mi-aș dori să merg împreună cu ea, dar sunt într-adevăr locuri potrivite numai celor de vârsta lor. Adică, na”, a declarat amuzată Cristina Cioran.

Chiar dacă a devenit mămică, viața ei e la fel de activă. fără ca fiica ei să-i simtă lipsa.

„Nu există ”vechea” Cristina sau ”noua” Cristina. Consider că cu fiecare experiență pe care o avem, creștem câte puțin, evoluăm, așadar nu văd schimbări din astea drastice, de genul cum eram înainte, cum sunt acum. Mi se pare că dacă am suferi după ce considerăm că am fi fost înainte, ar fi nasol, nu am putea să mergem mai departe. Cred cu tărie că dacă vrei să-ți faci timp, îți faci. De multe ori acest „nu am timp” e așa ca o scuză pentru alții”, a spus vedeta într-un interviu acordat pentru EGO.