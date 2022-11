Deși păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, Cristina Cioran și iubitul său, Alexandru Dobrescu, s-au despărțit. Vestea că cei doi nu mai sunt împreună a șocat pe toată lumea, mai ales că împreună o fetiță de un an, iar relația lor părea indestructibilă.

I-a fost alături când fetița lor se afla în spital

Cristina Cioran a născut prematur în iulie 2021. De aceea, micuța Ema a trebuit să stea două luni în spital, sub atenta obeservare a medicilor. Atunci, actrița a dezvăluit cum s-a declanșat travaliul, având în vedere că s-a confruntat cu mai multe probleme de-a lungul sarcinii. Aceasta a povestit că în perioada în care fetița lor a stat în incubator, într-un salon împreună cu alți bebeluși, cel care i-a fost alături a fost iubitul său de atunci, Alexandru Dobrescu.

„Eu am crezut că sunt simptome de enterocolită. M-am dus la baie, am pus mâna și bebelușul era acolo. Nu se rupsese membrana. Și am sunat-o pe doctoriță. M-a pus să sun la salvare. Am sunat, am așteptat salvarea afară, pentru că ar fi trebuit să urce. Am așteptat jos, m-a luat salvarea, pentru că nu mă puteau lega în chingile alea, un domn mă ținea de cap și altul de corp. Și eu mă țineam cu mâinile de niște bare de metal. Am ajuns la spital și vedeam doar niște fețe șocate de cum treceam eu urlând, plină de sânge”, a povestit actrița.

Toată lumea se aștepta să se căsătorească

Din cauza lucrurilor pe care le-au trăit împreună, fanii lor s-ar fi așteptat ca cei doi să se căsătorească, însă, din păcate, s-au despărțit. Mai mult, se pare că la nici o lună de când au anunțat că nu mai sunt împreună, Alexandru Dobrescu pare că și-a refăcut viața! Dintr-o fotografie postată pe rețelele de socializare, reiese că acesta și-a găsit deja o nouă parteneră. Acesta s-a pozat alături de altă femeie, pe care o sărută.

Cei doi au confirmat faptul că nu mai formează un cuplu la începutul acestei luni, la numai câteva zile după ce a cerut-o în căsătorie pe Cristina Cioran.

„A se viziona video cu o precizare: sunt fostul iubit al Cristinei Cioran”, a scris Alex în dreptul unui videoclip.

Ulterior, despărțirea a fost confirmată și de către actriță.

„Am căzut de comun acord să luăm o pauză. Ne iubim, dar avem niște divergențe de opinii”, a declarat Cristina Cioran.