Cristina Cioran a mărturisit că nu a avut o viață ușoară pe vremea când era elevă. Aceasta a întâlnit profesori extraordinari care au ajutat-o și i-au dat aripi.

Totuși, a avut parte și de învățători care au recurs la violență. Astfel, vedeta a fost lovită la școală, lucru care a lăsat-o cu traume.

Vedeta a recunoscut că a fost agresată de cadrele didactice. Acele momente i-au rămas adânc întipărite în minte, potrivit celor spuse de ea.

A fost nevoie de mult timp să treacă peste aceste cicatrici. În acest context, încearcă să fie câte se poate de atentă în ceea ce o privește pe fiica sa.

De asemenea, a spus că vrea să îi ofere tot ce este mai bun și să o ferească de oameni precum profesorii pe care ea i-a avut.

„Pot să spun doar atât: doamna mea învățătoare, din nefericire, avea un băț verde din plastic, iar pălmuțele astea, dacă ți se par foarte muncite, să știi că sunt foarte lovite. Din copilăria mea. Primeam la pălmuță foarte rău. Nu aș merge pe educația asta.

Am avut o profă de mate. N-am s-o uit în viața mea și nici nu am să o iert. Avea un inel pe care îl întorcea și bang. Dădea și în fete. Și mai dădea și pe invers, un dos de palmă. Măi nene. Era groaznic. Mai aveam un profesor care trăgea de perciuni. Mai aveam un alt profesor care arunca cu mănunchiul de chei. Deci nu cred în educația făcută cu bătaia. Pot să-ți mai zic de un profesor? Mai aveam un prof de mate. Dacă voiai 8 trebuia să fii în picioare când intra el în clasă și te ținea în fața clasei. Trei ore. Dar aveai 8. Am apelat și eu la strategia asta de vreo două ori”, a declarat Cristina Cioran, conform Ego.