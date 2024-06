Aceasta a obținut Premiul pentru ”Implicare în educație privind sănătatea dentară”, fiind nominalizată la categoria antreprenoriat. Alexandra Mircea a fost prezentă la Gala Capital Femei de Succes. Întregul eveniment poate fi urmărit pe pagina de Youtube Hai România.

„Bună seara. Mulțumesc Capital și în primul rând felicitări tuturor doamnelor premiate, nominalizate și prezente în această seară aici. Inițial atunci când eram mică îmi făcea plăcere să aduc zâmbetul pe buzele tuturor. Nu am făcut stand-up. Am ales totuși să fiu medic dentist. Am ajutat pacienții. Am observat că prin intermediul online-ului pot fi alături de mai mulți oameni pe care nu o să-i cunosc niciodată, dar poate pot să îi ajut de la distanță. Așa am ajuns la o comunitate de un milion și jumătate de urmăritori. Premiul este dedicat echipei mele mari și foarte iubite mie care e alături de mine tot timpul. Mulțumesc frumos”.