Adriana Bahmuțeanu a făcut mărturisiri dureroase despre momentul în care copilul ei, născut de doar câteva săptămâni, a murit din cauza unei afecțiuni pe care o avea.

Cu mulți ani în urmă, Bahmuțeanu a trecut printr-o experiență extrem de dificilă. Ea a pierdut un copil la trei săptămâni după naștere.

Această tragedie s-a produs din cauza unui fibrom uterin care a afectat sarcina, după cum a dezvăluit vedeta pentru revista Viva.

”Da, am pierdut un copil și am trecut foarte greu peste, dar există o lege a compensației, fiindcă în viața mea a apărut Blake, băiețelul lui George, și acum sunt fericită că am trei băieți.

Le recomand celor care vor să rămână însărcinate să își facă analizele și, dacă au fibrom, să nu rămână gravide fiindcă e periculos, fibromul poate crește în timpul sarcinii.

Eu am făcut o embolizare a fibromului uterin la dr. Rareș Nechifor și de atunci sunt foarte bine, nu mai am sângerări sau menstră abundentă, m-am reglat din toate punctele de vedere”, a spus vedeta pentru sursa citată.