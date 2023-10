Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit recent motivul pentru care s-a despărțit de Silviu Prigoană în cadrul unui interviu. Aceasta a recunoscut că fostul său soț deținea o putere de convingere impresionantă, care o atrăgea ca un magnet. În acest mod se explică cele cinci divorțuri din viața lor.

„De Prigoană pot spune sincer că m-am rupt foarte greu, avea o putere de convingere și un magnetism extrem de mare și mi-a fost foarte greu să pun punct, dar și când am pus, nu m-am mai întors. Mi-aș fi dorit să ne înțelegem civilizat după ce ne-am separat, dar nu a fost posibil, el nici acum nu cred că a trecut peste și din motivul asta refuză și să vorbească cu mine, și să comunicăm”, spune Adriana Bahmuțeanu.

Vedeta a mai spus că fostul ei soț „are un stil de parenting autoritar, și ăsta e unul dintre motivele pentru care ne-am despărțit, fiindcă eu nu eram de acord cu metodele lui de educație”.

„Iar acum, fiul meu cel mic a prins curaj și a refuzat să se mai întoarcă la el, tocmai din acest motiv: că este autoritar, agresiv, că nu se simte bine în prezența lui. Mă bucur că s-a făcut dreptate și că pot să îmi cresc copilul liniștită, deși am mult de muncit să îi vindec traumele. Cât îl privește pe cel mare, v-am mai spus, el dorește să plece în SUA și o să vedem cum facem, deocamdată încercăm să petrecem cât mai mult timp împreună, fiindcă și el simte o nevoie acută de afecțiune”, spune aceasta.

Ea a mai fost întrebată cum au reacționat copiii ei la vestea că își refăcea viața alături de alt bărbat. Vedeta a spus că nu au fost probleme. În ceea ce privește reacția fostului soț, Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu nu a fost interesată. Vedeta spune că nu este treaba lui.

Adriana Bahmuțeanu și-a exprimat regretul că nu a putut petrece mai mult timp cu copiii săi în primii lor ani de viață din cauza carierei sale foarte solicitante. Ea și-a dorit să le ofere o copilărie fericită și să evite să îi expună tensiunilor din timpul divorțului cu Silviu Prigoană. Mama vedetei a avut un rol crucial în îngrijirea și educația copiilor săi în această perioadă, oferindu-le stabilitate și siguranță.

„Ca mamă, îmi pare rău că nu am stat mai mult cu copiii mei în primii ani de viață, dar în vremea aia munceam foarte mult și o aveam pe mama ca ajutor. Ea i-a îngrijit, le-a dat acea bază de siguranță care acum le folosește”, spune vedeta.

Ea a continuat și a mai spus „Mi-aș fi dorit să îi înțeleg mai bine, să nu îi expun unui divorț dureros, să nu treacă prin toate astea, dar așa a fost să fie”, spune vedeta.

„Și mi-aș fi dorit să am mintea de acum și să fie ei mici, ca să îi cresc mai frumos decât i-am crescut. Cred că pe lumea asta a trebuit să învăț ce înseamnă răbdarea, fiindcă la început nu am avut răbdare cu ei, dar în timp am învățat că răbdarea este importantă”, arată vedeta.