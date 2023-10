Victor Pițurcă, cuvinte de laudă la adresa soției sale, Maria

Victor Pițurcă a fost mereu o persoană discretă când a venit vorba despre viața personală. S-a dedicat întotdeauna fotbalului. A fost plecat mai tot timpul în cantonamente, dar căsnicia sa a rezistat datorită Mariei Pițurcă, soția sa.

Antrenorul vorbește cu zâmbetul pe buze despre nevasta sa. Se consideră un bărbat norocos pentru că partenera sa este o femeie „extrem de echilibrată”, care a știut să se ocupe singură de familia lor, cât timp el era plecat în cantonamente.

Maria Pițurcă este o femeie puternică, o soție înțeleaptă și o mamă devotată. Cei doi au împreună un băiat în vârstă de 39 de ani și o fată în vârstă de 41 de ani.

Victor Pițurcă a recunoscut, însă, că nu a putut petrece prea mult timp cu copiii săi din cauza jobului, însă a fost un tată exigent. S-a asigurat că fiul și fiica sa au o educație sănătoasă.

Cum și-a cunoscut celebrul antrenor soția?

Victor Pițurcă și-a cunoscut soția în municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj. Pe atunci, ea avea doar 17 ani, era elevă. El venise pentru FC Olt Scornicești.

În perioada în care era studentă la Facultatea de Electrotehnică din Craiova, au locuit împreună. Victor Pițurcă făcea naveta Craiova (Dolj) – Scornicești (Olt).

„Din punctul ăsta de vedere am fost foarte norocos. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alex, el deja are probleme. Trebuie să ai noroc. Trebuie să știi ce alegi. Așa s-a întâmplat la mine, am fost mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur, că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 am cunoscut-o. Ne-am cunoscut la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. Eu am venit la Scornicești (FC Olt Scornicești), ea a terminat în momentul acela liceul, a luat la facultate, la Craiova, și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești. A terminat Electrotehnica, iar ultimul an l-a făcut la București”, a povestit el în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin” de pe canalul de YouTube „Ameritat cu Nasrin”.

„(…) Gândiți-vă că eu nu prea am știut cum au crescut copiii. Numai soția mea s-a ocupat. Eu eram numai în cantonamente.

Nu știam ce era viața de familie, numai cantonamente, rar veneam. Am fost un tată exigent. Am avut grijă ca copiii mei să aibă o educație sănătoasă. Am niște copii liniștiți și cu o educație aleasă”, a adăugat el.