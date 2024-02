Victor Rebengiuc împlinește 91 de ani! Fiecare reprezentație a spectacolului „Tatăl” se încheie cu aplauze care durează minute și aduce adesea spectatorii la lacrimi. Însă de data aceasta, finalul a fost special.

Colegii și spectatorii i-au pregătit o surpriză pe scenă, sărbătorindu-i ziua de naștere cu tort și șampanie. Ziua de naștere a actorului este chiar astăzi, pe 10 februarie.

„Este ziua mea, din an în an am câte o zi, în fiecare an am o zi. Împlinesc câte un an. Nu ştiu cât o să mai ţină chestia asta, că e obositor, să ştiţi, e foarte obositor.

Dar mă străduiesc să fac faţă. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută!

Nu vreau nimic mai mult decât sănătate. Decât să trăieşti în dureri şi în chinuri…”, a declarat Victor Rebengiuc pentru observatornews.ro.