Un spray de casă cu ulei esențial de lemongrass le poate alunga sau le poate ucide dacă este pulverizat direct. Dar cel mai bun mod de a controla musculițele de fructe este să eliminați sursele lor de hrană și să folosiți o capcană.

Cum să scapi de musculițele de fructe. Musculițele de fructe apar oriunde există fructe și legume prea coapte, scurgeri de la chiuvetă murdare sau resturi alimentare în coșurile de gunoi. Dacă nu știați, potențialul de reproducere al musculițelor de fructe este foarte mare, conform The Spruce.

Deoarece cele mai deranjante musculițe de fructe sunt cele care invadează casa, trebuie să folosiți un spray care să fie sigur, dar, în același timp și eficient. Cu doar două ingrediente – apă și ulei esențial de lemongrass – puteți ajuta la controlul dăunătorilor pe măsură ce scăpați de ceea ce îi atrage.

Aveți nevoie de 10 picături de ulei esențial de lemongrass la 50 ml de apă, un cuptor cu microunde, o sticlă nouă cu pulverizator și o etichetă.

Încălziți apa într-o cană potrivită pentru cuptorul cu microunde până când ajunge aproape de fierbere. Acest lucru va ajuta uleiurile esențiale să se disperseze în apă.

Turnați cu grijă apa în sticla cu pulverizator

Adăugați 10 picături de ulei esențial de lemongrass la fiecare 50 ml de apă (235 ml de apă = 40 de picături).

Închideți sticla și agitați bine. Etichetați-o clar și agitați bine sticla înainte de fiecare utilizare.

Cum să scapi de musculițele de fructe. Uleiul de lemongrass are un miros înțepător pe care musculițele de fructe, țânțarii și alte insecte îl evită. Dacă spray-ul atinge direct inscetele le va ucide, înecându-le.

Dacă este pulverizat pe zone precum blaturile de bucătărie, acestea vor evita zona respectivă. Acest lucru vă oferă timp să scăpați de alimentele care atrag musculițe și să curățați temeinic chiuvetele și coșurile de gunoi.

Spray-ul poate fi folosit pe blaturile de bucătărie, chiuvete, coșuri de gunoi și chiar pe piele. Nu pulverizați direct pe față, pentru a evita iritațiile, sau pe haine, pentru a evita petele. Spray-ul nu trebuie utilizat pe fructe și legume sau în jurul flăcărilor deschise.

Una dintre cele mai ușoare modalități de a scăpa de musculițele de fructe este să arunci fructele și produsele prea coapte, în descompunere. Depozitați fructele și legumele în recipiente închise sau în frigider.

Scurgerile murdare de la chiuvetă (inclusiv cele din baie), coșurile de gunoi și mopurile murdare și umede sunt locuri de reproducere pentru musculițele de fructe. Curățați aceste zone în mod regulat cu apă fierbinte și săpun pentru a ucide ouăle și larvele.

Clătiți dozele de suc și bere, sticlele de vin și recipientele alimentare înainte de a le pune în coșul de reciclare.

Deoarece oțetul emană același miros ca produsele fermentate, construiți o capcană pentru o modalitate ușoară de a ucide dăunătorii. Turnați o cantitate mică de oțet de mere (sau vin) într-un pahar sau o farfurie și adăugați câteva picături de detergent de vase. Musculițele sunt atrase de miros, vin să bea și se îneacă.