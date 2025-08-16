Micile prăjituri sunt pregătite în cel mai scurt timp și vă vor încânta.

Nu aveți nevoie de ingrediente de lux pentru a face un lava cake decadent. Această metodă folosește un amestec de prăjituri cumpărat din magazin, ca bază, și o tehnică simplă pentru a crea acel interior de ciocolată cremos, care curge.

Puteți obține ingredientele și metoda completă pe pagina TikTok sau Instagram a lui Maze, dar veți avea nevoie de o cutie de amestec de tort de ciocolată, ouă, ulei, zahăr granulat, glazură de ciocolată neagră, unt și zahăr pudră. Rețeta este oferită de Parade.

Scoateți aproximativ un sfert de cană din amestecul de tort și lăsați-l deoparte. În amestecul de prăjitură rămas adăugați 2 ouă și uleiul, apoi amestecați până se omogenizează bine.

Ungeți cu unt interiorul unei forme de brioșe. Omogenizați amestecul de prăjitură rămas cu aproximativ un sfert de cană de zahăr, apoi puneți-l în interiorul fiecărei forme unsă cu unt pentru a acoperi părțile laterale.

Acest lucru va ajuta la crearea unei texturi ușor crocante în jurul marginilor și va ajuta prăjiturile să se ridice pe părțile laterale ale tăvii.

Adăugați o lingură de aluat în fiecare formă, doar cât să acopere ușor fundul. Apoi, folosiți o lingură pentru a crea o mică fântână în centru.

Puneți o cantitate generoasă de glazură de ciocolată neagră în fântână. Aceasta este cheia acelui miez lava cake.

Puneți mai mult din aluatul de prăjitură peste glazură, netezindu-l ușor pentru a vă asigura că glazura este bine întinsă.

Puneți forma pentru brioșe în cuptor la 230° Celsius și coaceți timp de 15 minute. Marginile ar trebui să fie crocante, dar centrul va fi ușor moale.

Pentru a răsturna prăjiturile, puneți o farfurie mică deasupra formelor, apoi răsturnați cu grijă prăjitura pe farfurie. Pudrați cu zahăr pudră și savurați-le calde cât timp interiorul este încă topit.

Respectați timpul de coacere de 15 minute pentru cele mai bune rezultate. Lăsați-le să se odihnească un minut înainte de a răsturna, astfel încât prăjiturile să-și mențină forma.

Deși glazura de ciocolată creează acel centru clasic de ciocolată topită, puteți folosi și unt de arahide, Nutella, sos de caramel sau chiar unt.

De asemenea, o linguriță de înghețată de vanilie, o linguriță de frișcă și/sau câteva fructe de pădure proaspete vor da mai multă aromă acestui desert.