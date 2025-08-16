Micile prăjituri sunt pregătite în cel mai scurt timp și vă vor încânta.
Cum să faci această rețetă de lava cake
Nu aveți nevoie de ingrediente de lux pentru a face un lava cake decadent. Această metodă folosește un amestec de prăjituri cumpărat din magazin, ca bază, și o tehnică simplă pentru a crea acel interior de ciocolată cremos, care curge.
Puteți obține ingredientele și metoda completă pe pagina TikTok sau Instagram a lui Maze, dar veți avea nevoie de o cutie de amestec de tort de ciocolată, ouă, ulei, zahăr granulat, glazură de ciocolată neagră, unt și zahăr pudră. Rețeta este oferită de Parade.
Pasul 1
Scoateți aproximativ un sfert de cană din amestecul de tort și lăsați-l deoparte. În amestecul de prăjitură rămas adăugați 2 ouă și uleiul, apoi amestecați până se omogenizează bine.
Pasul 2
Ungeți cu unt interiorul unei forme de brioșe. Omogenizați amestecul de prăjitură rămas cu aproximativ un sfert de cană de zahăr, apoi puneți-l în interiorul fiecărei forme unsă cu unt pentru a acoperi părțile laterale.
Acest lucru va ajuta la crearea unei texturi ușor crocante în jurul marginilor și va ajuta prăjiturile să se ridice pe părțile laterale ale tăvii.
Pasul 3
Adăugați o lingură de aluat în fiecare formă, doar cât să acopere ușor fundul. Apoi, folosiți o lingură pentru a crea o mică fântână în centru.
Puneți o cantitate generoasă de glazură de ciocolată neagră în fântână. Aceasta este cheia acelui miez lava cake.
Pasul 4
Puneți mai mult din aluatul de prăjitură peste glazură, netezindu-l ușor pentru a vă asigura că glazura este bine întinsă.
Pasul 5
Puneți forma pentru brioșe în cuptor la 230° Celsius și coaceți timp de 15 minute. Marginile ar trebui să fie crocante, dar centrul va fi ușor moale.
Pentru a răsturna prăjiturile, puneți o farfurie mică deasupra formelor, apoi răsturnați cu grijă prăjitura pe farfurie. Pudrați cu zahăr pudră și savurați-le calde cât timp interiorul este încă topit.
Sfat important
Respectați timpul de coacere de 15 minute pentru cele mai bune rezultate. Lăsați-le să se odihnească un minut înainte de a răsturna, astfel încât prăjiturile să-și mențină forma.
Deși glazura de ciocolată creează acel centru clasic de ciocolată topită, puteți folosi și unt de arahide, Nutella, sos de caramel sau chiar unt.
De asemenea, o linguriță de înghețată de vanilie, o linguriță de frișcă și/sau câteva fructe de pădure proaspete vor da mai multă aromă acestui desert.