Actorul Victor Rebengiuc a oferit un nou interviu pentru culturaladubă.ro, interviu în care acesta a abordat mai multe aspecte din viața profesională.

Studenții de la actorie spun că nivelul este ridicat pentru ei după ce l-au văzut pe scenă pe îndrăgitul actor. Întrebat ce sfat are pentru ei, actorul a răspuns ”să se ridice la standard”.

”Am muncit, am fost serioși față de profesie, ne-am purtat cum trebuie, nu am pierdut nopți, n-am băut, n-am avut fel de fel de aventuri stupide.

Am muncit, ne-am căznit, am mai citit câte ceva pe alături și am izbutit. Fiecare rol ar trebui să însemne un pas înainte, un pas mai sus, o treaptă mai înaltă. Orice începător se gândește că trebuie să ajungă un mare actor. Și eu m-am gândit”, spune acesta.