Vestea zilei despre Victor Rebengiuc! Weekend-ul trecut, actorul în vârstă de 90 de ani a lansat o carte, intitulată „Ăsta-s eu, Victor Rebengiuc”.

Lansarea a avut loc la Târgul de Carte de la Romexpo. În cadrul evenimentului, maestrul a povestit, printre altele, cum a reușit să se lase de fumat, în urmă cu 50 de ani.

„Mi-am zis: ce vreau? Să fiu, actor sau fumător? Și am ales să fiu actor”, a explicat el.

Recent, Rebengiuc a vorbit despre dramele care i-au marcat copilăria. Părinții lui s-au despărțit când el avea numai trei ani.

Câțiva ani mai târziu, tatăl său avea să moară la Stalingrad. A fost crescut de către bunicii materni, cărora le poartă o deosebită recunoștință.

„Nu am avut tată, dar am avut bunic din fericire. Am fost crescut de bunicii materni. Au fost minunați cu noi, ne-au crescut foarte bine. Au fost oameni simpli, fără origine muncitorească. Erau oameni de la mahala.

Mama mare era o fată frumoasă când era tânără, avea și ceva zestre, o casă. Bunicul era un bărbat superb. Nu l-am moștenit noi, nici eu, nici frate-miu.

Avea mustață, era brunet cu părul creț. A avut cinci copii, patru fete și un băiat. Când nu mai aveau copii de crescut, am apărut noi”, a spus el, invitat în podcastul lui Mihai Bobonete.