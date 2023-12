Victor Rebengiuc a vorbit despre clipele trăite în timpul Revoluției din 1989. Marele actor, în vârstă de 90 de ani, a spus care a fost rolul lui în timpul acelui moment important din istoria țării noastre.

Marele actor s-a aflat printre puținii care s-au adresat mulțimii adunate în fața Județenei de Partid, cunoscută acum ca Instituția Prefectului. Rolul lui a fost unul important, deoarece era foarte apreciat de români, pentru rolurile sale din cinematografie și din teatru.

Totuși, acesta a dat dovadă de modestie. Marele actor spune că a fost „un simplu martor”.

„Am fost un simplu martor al acelui moment revoluționar la Cluj, nu am avut nici o participare esențială. Eu locuiam în acele zile la Victoria, alături de Județeana de Partid. În seara de 21 (n.red. decembrie 1989) urma să avem premiera. Am auzit după-masa stând la hotel înainte de spectacol niște împușcături, am vorbit cu Mariana, nevasta mea, care lucra și ea în piesă, zice ”sunt porumbei pe tablă”. Dar mai târziu am auzit din nou și am spus că e treabă serioasă, am coborât din cameră.

Exista un grup de tineri care făceau un circuit, prin fața Județenei de partid, mergeau prin piața unde e statuia lui Matiaș Corvin, pe la Doina Cornea pe acasă și reluau circuitul, și strigau în fața Județeni de partid ”Jos Ceaușescu, jos Ceaușescu!”. Noi ne-am dus la teatru că se făcuse ora să mergem, am înconjurat teatrul dar erau închise toate ușile, nimeni nu răspundea, băteam în ele. Ne-am întors la hotel și am așteptat. După ce grupul de tineri a trecut din nou pe lângă, probabil cînd au ajuns în piața Avram Iancu am auzit împușcături. Atunci au și murit unii dintre tinerii care erau acolo”, a relatat actorul, conform Actual de Cluj.