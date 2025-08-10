În luna iulie, prețurile de producție din China au înregistrat o scădere anuală de 3,6%, depășind estimările analiștilor care prognozau o reducere de 3,3%, conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (NBS) și preluate de Reuters, relatează News.ro. Aceasta marchează a doua lună consecutivă în care indicele PPI (Producer Price Index) se situează la un nivel minim, nemaivăzut în ultimii aproape doi ani. Scăderea este pusă pe seama unei cereri interne reduse și a incertitudinilor continue din sfera comerțului internațional.

În ceea ce privește inflația la consum, indicele prețurilor de consum (CPI) nu a suferit modificări comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, contrar așteptărilor analiștilor de la Reuters, care anticipau o mică scădere de 0,1%. De remarcat este faptul că inflația de bază – care exclude elementele volatile precum alimentele și energia – a crescut la 0,8%, reprezentând cel mai înalt nivel înregistrat în ultimele 17 luni.

Chiar și în acest context, specialiștii atrag atenția că riscurile deflaționiste nu au fost eliminate. Potrivit lor, “piaţa imobiliară nu s-a stabilizat, consumul intern rămâne fragil, iar relaţiile comerciale cu SUA sunt tensionate”, ceea ce menține o presiune negativă asupra economiei.

Autoritățile chineze au introdus măsuri pentru a combate supracapacitatea și concurența neloială în industrii strategice, precum sectorul auto, în speranța că aceste inițiative vor stimula indicele PPI începând cu luna august. Cu toate acestea, fără măsuri substanțiale de impulsionare a cererii, efectele acestor intervenții ar putea fi limitate.

Pe lângă factorii economici, și condițiile climatice extreme din iulie au avut un impact vizibil asupra activității economice. Valurile de căldură intense care au afectat regiunea de est a țării, alături de precipitațiile abundente cauzate de muson, au influențat negativ unele industrii, accentuând presiunile asupra prețurilor.

Astfel, economia Chinei continuă să fie afectată de o serie de provocări interne și externe, într-un context global deja marcat de instabilitate.