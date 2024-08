Pe 31 iulie și 1 august 2024, Teatrul Național Vasile Alecsandri a fost gazda a două spectacole de excepție, aduse în fața publicului de celebra piesă „Tatăl”, scrisă de Florian Zeller și regizată de Cristi Juncu

În centrul atenției s-a aflat legendarul actor Victor Rebengiuc, care a împărtășit scena cu talentatul său ansamblu, format din Ana Ioana Macaria, Cătălin Babliuc, Oana Tudor, Maria Veronica Vârlan și Constantin Dogioiu.

Victor Rebengiuc, emblematic pentru teatrul românesc, a fost întotdeauna cunoscut pentru dedicația și pasiunea sa față de artă. Într-un interviu recent pentru VIVA!, actorul a subliniat că, în ciuda oboselii pe care o poate resimți, pentru el, actoria rămâne o sursă de împlinire.

Tot ce își dorea era să aibă sănătate, considerând că acest lucru era cel mai important, deoarece atunci când ești sănătos, toate lucrurile merg bine. A subliniat că nu renunță la scenă și că se simte cel mai bine atunci când joacă. A afirmat că, atâta timp cât va trăi, va continua să joace teatru pe scenă.

Marele actor a adăugat că, deși există multe planuri și proiecte în lucru, viitorul este încă incert.

Victor Rebengiuc a vorbit și despre percepția sa personală. El a adăugat că pe scenă se simte cel mai bine și că nu avea nimic deosebit sau special care să stârnească interesul publicului, în afară de momentele în care se afla pe scenă și încerca să ofere ceva care să placă spectatorilor.

La 91 de ani, Victor Rebengiuc a afirmat că prioritatea sa rămâne sănătatea.

Acesta a mai spus că se străduiește să facă față actoriei, subliniind că tot ceea ce își dorește este sănătate.

„Este ziua mea, din an în an am câte o zi, în fiecare an am o zi. Împlinesc câte un an. Nu ştiu cât o să mai ţină chestia asta, că e obositor, să ştiţi, e foarte obositor. Dar mă străduiesc să fac faţă. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajuta! Nu vreau nimic mai mult decât sănătate. Decât să trăieşti în dureri şi în chinuri…”, a declarat actorul pentru Observatornews.ro.