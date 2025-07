Potrivit economistului Adrian Negrescu, adevăratul perdant al acestei crize nu este Dragoș Anastasiu, ci premierul Ilie Bolojan. Acesta consideră că, în loc să acționeze rapid și să demită vicepremierul, Bolojan a permis ca situația să degenereze într-un „spectacol penibil”, menit să salveze cariera publică a colegului său de guvern.

Negrescu a punctat că prezența lui Anastasiu la Palatul Victoria, sub sigla Guvernului, în timp ce vorbea despre practici de mită și ataca instituții fundamentale precum ANAF, este un fapt grav. Economistul a subliniat că acest discurs nu doar că afectează imaginea executivului, ci pune sub semnul întrebării funcționarea statului român.

Una dintre afirmațiile lui Anastasiu – referitoare la doi oameni de afaceri din domeniul construcțiilor care ar fi evitat facturarea a 1,5 miliarde de lei pentru a nu plăti TVA – a fost interpretată de Negrescu ca un potențial denunț public. Acesta a făcut apel la autoritățile competente să ancheteze cu rapiditate cazul.

Totodată, economistul a atras atenția asupra trecutului controversat al vicepremierului, sugerând că a „fentat” sistemul ORNISS (Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat), lucru care ar trebui să stârnească interesul instituției prezidențiale. Negrescu a pus problema direct: cât de ușor poate cineva să păcălească serviciile de informații și cine are acces, în mod real, la informațiile privilegiate ale statului.

„Din toata aceasta criza, cel mai mult a avut de pierdut Bolojan. In loc sa iasa in secunda 2 si sa il demita pe vicepremier, sa arate putere, intransigenta si hotarare, i-a permis lui Anastasiu sa puna in scena un show penibil menit sa ii salveze cariera publica.

Si mai grav este faptul ca, de la Palatul Victoria, Anastasiu a vorbit de ,,spaga de supravietuire” ca fiind ceva normal si, mai mult, a atacat ANAF-ul despre care a afirmat ca practica astfel de scheme si in prezent. Cu sigla Guvernului in spate. E incredibil.

Pe de alta parte, anuntul legat de cei 2 oameni de afaceri din constructii care nu au facturat 1,5 mld. pentru a nu plati TVA reprezinta, in esenta, un denunt pe care sper ca autoritatile sa il ancheteze cu celeritate.

Anastasiu a fentat sistemul, a pacalit sistemul ORNISS, iar acest fapt trebuie, de asemenea, sa ridice semne de intrebare la Cotroceni.

Cine are acces la informatii privilegiate in Romania? Chiar asa usor este sa pacalesti serviciile? L-am avut pe Georgescu care a evoluat sub radar, l-am avut pe Atanasiu. Oare cine mai urmeaza?”, transmite economistul Adrian Negrescu în postarea sa de pe Facebook.