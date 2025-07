Senatorul PSD Robert Cazanciuc a afirmat că, de la promulgarea Legii Anastasia în 2023 și până în prezent, peste 100 de vieți au fost salvate datorită acestei măsuri. El a adăugat că, în cursul acestui an, sunt așteptate primele sentințe în cazul șoferilor surprinși la volan sub influența alcoolului.

Social-democratul a declarat că, împreună cu Poliţia Română, a monitorizat constant impactul legii Anastasia, prin evaluări semestriale. El a subliniat că, în urma aplicării legii, numărul accidentelor mortale cauzate de șoferi aflați sub influența alcoolului sau drogurilor a scăzut semnificativ.

În schimb, accidentele provocate de persoane fără permis de conducere au rămas la un nivel constant. În contextul unor cazuri recente care au stârnit reacții publice, s-a propus înăsprirea sancțiunilor pentru conducerea fără permis, chiar și în lipsa unor accidente.

„Împreună cu Poliţia Română, am monitorizat în mod constant efectele legii Anastasia. La fiecare 6 luni de zile am făcut asta, ca să vedem dacă mai e nevoie de intervenţii. Şi am observat că pe două dintre cele trei componente ale legii, şi anume conducerea sub influenţa alcoolului, şi conducerea sub influenţa drogurilor, a scăzut destul de mult numărul accidentelor mortale. A rămas destul de constantă însă producerea accidentelor rutiere de către şoferi care nu au permis de conducere.

Au mai fost între timp cazuri care au produs emoţie publică şi am încercat să aducem o corecţie, în aşa fel încât să sancţionăm destul de dur conducerea fără permis chiar dacă nu s-au produs accidente rutiere”, a declarat el la DC News.