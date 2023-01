Recent, Cristina Cioran a fost surprinsă în timp ce se ținea de mână cu fostul partener Alex Dobrescu. Mulți au crezut că cei doi și-au rezolvat problemele și s-au împăcat, dar în realitate nu este deloc așa.

Cristina Cioran a mărturisit că încearcă să se înțeleagă de dragul fiicei lor, dar nu s-au împăcat și, în prezent, nu mai formează un cuplu. Vedeta se bucură din plin de rolul de mamă și de timpul petrecut alături de fetița ei, Ema.

Reacția Cristinei Cioran după ce a fost fotografiată alături de fostul partener

„Ne-am întâlnit întâmplător în club, am mai vorbit și după am plecat împreună și la clubul de lângă. El m-a luat de mână într-adevăr, dar nu ne-am împăcat. Nu, nu, a fost așa o seară zăpăcită. Nu exclud nimic, dar nici nu cred că se va întâmpla asta. Nu suntem un cuplu.”, a spus Cristina Cioran.

Cum a slăbit Cristina Cioran după naștere?

După naștere, Cristina Cioran s-a ales cu câteva kilograme în plus. Vedeta a mărturisit că a reușit să dea jos 7 kg cu dieta prescrisă de un specialist. Ea a mărturisit că va continua cu acest stil de viață până când va ajunge la greutatea dorită.

„Am dat jos 7 kg și sunt fericită! Mai am 3 kg de dat jos, nu mă las! Hai să vă spun cum am reușit. Doamna doctor mi-a povestit despre aceasta dieta și cum vă spuneam ca nu am avut prea multă grijă de mine în ultimul timp, s-a legat perfect! De ce am ales să merg pe aceasta dietă? Pentru că sunt puturoasă și nedisciplinată! Pentru că sunt mesele pregătite. Pentru că nu trebuie să cântăresc, scad, adun. Șunt leneșă și nu sunt sigura pe mine cu o halcă de carne în față.

Da! Ai mesele la plic! Cât de bine! Scoți shakerul, pui apă, amesteci și bei! Ai și mese calde pe care ori le încălzești la microunde ori pe foc. Ai de ales din o grămada de sortimente de supe și băuturi dulci. Te ajută să nu îți fie foame. Te ajută să arzi kilogramele. Ai 6 mese pe zi și 800 de kcal în total pentru o zi. Crede-mă, te saturi!”, a scris Cristina Cioran.