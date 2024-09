Iustina, concurentă la emisiunea „Insula Iubirii”, a împărtășit recent fanilor detalii despre împăcarea cu Cornel, alături de care a plecat acasă după finala emisiunii, ce a coincis cu ziua lui de naștere.

Împăcarea a fost marcată de un cadou special: un test de sarcină pozitiv. În ultimele zile, Iustina a povestit pe rețelele de socializare cum au evoluat lucrurile după emisiune și a publicat primele imagini cu bebelușul lor, inclusiv fotografii de la prima ecografie.

Pe contul său de Instagram, Iustina a rememorat momentul emoționant al împăcării cu Cornel, explicând că a avut regrete după ce a vizionat imaginile din emisiune.

Ea a adăugat că pe drumul de întoarcere a fost copleșită de sentimente contradictorii, dar Cornel i-a fost mereu alături.

„23 martie, eram atât de fericită că sunt lângă el. Seara am ieșit în Puket. Aveam emoții ca la prima întâlnire cu Cornel. Mi-a luat flori de ziua lui. (…) Pe avion am avut multe stări. Regretăm tot! Am plâns mult. Dar el a fost lângă mine”, a spus aceasta, pe contul de Instagram.