Potrivit informațiilor apărute, ispita de la „Insula Iubirii” a avut o relație discretă cu Yamato Zaharia, celebrul campion român. Deși povestea nu a fost oficializată, între cei doi a existat o apropiere, iar anumite indicii din trecut au alimentat suspiciunile.

În perioada respectivă, Yamato a postat câteva imagini care au stârnit confuzii în rândul urmăritorilor, mulți crezând că sportivul s-a împăcat cu fosta iubită, Ema Karter. În realitate, persoana din fotografii era Andrușca, însă cei doi nu și-au dorit să confirme public relația.

Legătura dintre Andrușca și Yamato s-a format în urmă cu mai mulți ani, în perioada în care fratele acesteia practica kempo, iar blondina îl însoțea la antrenamente și cantonamente.

„Cu ispita Andrușca mă știu de foarte mulți ani, este într-adevăr o ispită în adevăratul sens al cuvântului, dacă ne uităm fizic, cum arată, forme apetisante, un trup de invidiat, tatuată, ochi frumoși, iar eu, cunoscând-o de mult timp, pot spune și că este un om minunat, nu doar la exterior, ci și la interior. Ne-am cunoscut în vremea în care fratele ei practica kempo, iar ea îl susținea, iar de fiecare dată când el venea în cantonament la mare, ea îl însoțea, dar practică și ea antrenamente de întreținere, iar asta se și vede pe trupul ei. Ea a fost plecată din țară, iar când mai venea prin București, ne întâlneam, luam masa împreună, mergeam la piscină. Datorită caracterului meu, nu aș putea să afirm că am avut treabă cu ea, asta pentru că nu a fost ceva oficial, însă pot spune că am fost plăcut surprins de ea”, a spus Yamato Zaharia pentru Cancan .

În timp, Yamato și Andrușca s-au revăzut de mai multe ori, au petrecut timp împreună la masă sau la piscină, iar atracția dintre ei a fost evidentă. Povestea lor s-a consumat discret, fără să fie asumată oficial, dar cei doi au rămas în relații bune.

„Eu am pus în perioada aceea niște story-uri cu ea, în care i se vedea doar spatele, iar atunci toată lumea a crezut că e Ema Karter și ne-am împăcat, dar nu era ea. Sunt curios până la finalul emisiunii câți vor pica în ispită, pentru că e o femeie superbă, este foarte matură și din punct de vedere emoțional și al gândirii, așa că e ușor să pici, mai ales dacă o vezi față-n față. Chiar ne-am întâlnit vara aceasta, dar nu mi-a spus nimic de emisiune, a ținut totul secret, până nu am văzut pe paginile oficiale, nu am știut, dar voi urmări acest sezon, mai ales că, din punctul meu de vedere, e cea mai frumoasă ispită”, a mai spus el.