Cornel Luchian și Iustina Loghin, faimoși pentru apariția lor în „Insula iubirii”, au lăsat telespectatorii cu gura căscată după finalizarea emisiunii.

Deși au fost testați de numeroase provocări, iubirea lor a ieșit învingătoare, iar acum, după un an de relație, cuplul a decis să își unească destinele prin căsătorie și să se pregătească pentru venirea primului lor copil.

În cadrul emisiunii, Iustina și Cornel au fost subiecte de mare interes, fiind atât apreciați, cât și criticați. Aventura lor în Thailanda a fost presărată cu momente de intensitate și emoție, culminând cu o veste neașteptată în ultima ceremonie a focului: cei doi vor deveni părinți.

După încheierea filmărilor, în iunie 2024, cei doi și-au oficializat relația printr-o căsătorie pe care o plănuiau încă de dinainte de participarea la show. Acum, Iustina și Cornel așteaptă cu nerăbdare să își întâlnească fetița, Ivana Nectaria.

Cornel a vorbit deschis despre viitorul său și al Iustinei într-un interviu, exprimându-și dorința de a avea o familie extinsă. Deși are deja patru copii dintr-o căsnicie anterioară, Cornel își dorește să aibă încă cel puțin doi copii, exprimându-și încrederea că Iustina va fi o mamă excelentă.

În ceea ce privește dificultățile întâmpinate, Cornel a subliniat că, în ciuda momentelor tensionate și emoțiilor puternice, el și Iustina au rămas uniți.

Chiar dacă au fost provocări și reacții emoționale intense, discuțiile mature le-au confirmat că nu există motive pentru a se separa.

Sarcina Iustinei nu a influențat decizia lor de a rămâne împreună, fiindcă erau deja convinși de soliditatea relației lor.

„Ne-a confirmat ceea ce știam noi deja. Ne-am distrat, am făcut ce am făcut și chiar am ieșit împliniți, convinși de ceea ce suntem noi. Asta că a rămas ea însărcinată, nici nu se pune problema. Noi eram siguri că vom ieși împreună. Asta cu însărcinatul a fost după ce s-a dat tot. Noi nu aveam dubii că nu suntem împăcați sau că suntem certați. Ceea ce am făcut noi acolo nu a fost încât să ne despărțim. Au fost chestii de moment la care reacționezi ca bărbat, ca femeie, te superi. Dar dacă stai și discuți la rece toate lucrurile îți dai seama că nu a fost ceva peste care nu putem trece”, a adăugat Cornel.