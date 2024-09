După despărțirea de Mădălina, Dany Boy nu a pierdut timpul și a decis să meargă mai departe. Recent, într-un live pe TikTok, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a dezvăluit cum ar trebui să arate femeia ideală pentru el. Deși a avut relații doar cu blonde, acesta a mărturisit că ar prefera ca viitoarea parteneră să fie brunetă.

Dany Boy, cunoscut sub numele real de Daniel Ungureanu, a surprins pe rețelele sociale afișându-se alături de o brunetă, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că și-a îndeplinit dorința. În imagine, acesta o ține în brațe pe tânără, iar alături de fotografie a adăugat două emoticoane, stârnind speculații în rândul urmăritorilor săi.

Surprinzător, bruneta alături de care s-a fotografiat Dany Boy este chiar Maria Tebieș, una dintre ispitele din actualul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Deși în timpul filmărilor nu au avut nicio interacțiune specială, se pare că relația dintre ei a evoluat după show.

Dany Boy pare să fi uitat repede de Mădălina, femeia cu care a părăsit emisiunea și cu care a avut o relație de doar câteva luni. Mai mult, se vehiculează că ar fi înșelat-o la doar două săptămâni după despărțire.

Relația lor a început într-un mod neobișnuit și, din păcate, nu a durat prea mult. La ceremonia finală de la „Insula Iubirii”, Daniel și Maria, partenera cu care intrase în show, au decis să se despartă și să plece pe drumuri separate. După această decizie, el a ales să rămână alături de Mădălina.

Deși în timpul emisiunii Dany Boy i-a promis Mădălinei că nu o va înșela, el a căzut din nou în ispită după doar două săptămâni de relație. Cu toate acestea, Mădălina l-a iertat, iar cei doi au decis să mai acorde o șansă relației, considerând că începutul lor nu a avut cele mai favorabile condiții.

Recent, Dany Boy a făcut public adevăratul motiv al despărțirii și a lansat acuzații grave la adresa Mădălinei. El susține că aceasta ar fi menținut legătura cu un fost iubit, cu care avusese o relație înainte de participarea la „Insula Iubirii”. Dany Boy a mărturisit că regretă faptul că a avut încredere în ea, în ciuda avertismentelor primite de la mai multe persoane.

„Motivul real! Nu am crezut ceea ce mi-a scris, ulterior a venit și cu dovezi! Ca idee, este un băiat cu care Mădălina a avut treabă înainte de insulă, iar după ce am venit acasă, a continuat să aibă treabă când eu mai plecam de acasă!

De ce am înșelat-o după două săptămâni? Din motivul ăsta! Pe lângă asta, mai mulți băieți mi-au spus că au treabă cu ea în timp ce noi practic formăm un cuplu, arătându-mi conversații și dovezi.

Eu am fost prost că am crezut în ea, într-o femeie care practic a furat iubitul prietenei ei… Aici a fost greșeala mea că nu am crezut de la început o persoană care mi-a spus ‘Ai grijă cu Mădălina că face, că drege”. O persoană din trecutul meu… Da, am fost blocat pe apeluri, o sunam cu alte numere ca să-i spun să nu-mi mai rostească numele! Și la testimonialele de după emisiune am spus totul în favoarea ei!!!

Deoarece i-am promis că indiferent de situație o să încerc să îi fac o reclamă bună pentru că era deranjată de părerea lumii! D-asta am spus tot ce am spus la testimoniale și am ridicat-o în slăvi!”, a scris el pe Instagram.