Dani Oțil, co-prezentatorul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, a fost invitat în podcastul lui Damian Drăghici, acolo unde a povestit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

Vedeta de la Antena 1 spune că aceste probleme de sănătate au apărut pe fondul stresului și oboselii acumulate. Din cauza acestora, prezentatorul a ajuns de mai multe ori la spital.

A trecut prin probleme serioase de sănătate: N-am rezistat la emisiune, tremuram! M-am dus la spital

În podcastul acesta, Dani Oțil a povestit că o șefă de spital, al cărui nume nu a dorit să îl facă public, i-a spus că știe care este, de fapt, motivul pentru care el are probleme de sănătate.

„Am trăit un episod foarte complex. O doamnă mare de interne, șefă de spital, nu dau nume… În perioada asta, mă apucasem de curse. Aveam o mașină și mi-a crăpat motorul. Sărisem destul de tare peste treaba asta, că eram la o cursă cu hostesse, am zis lasă că îmi asum eu, îl repar săptămâna viitoare.

Am ajuns la București, eu am mâncat ce a mâncat și echipa mea. Toți am mâncat același lucru. Eu sunt strong la mâncare, pot combina orice cu orice. Am ajuns la București. M-am băgat în casă și am vomitat de la nouă seara până la cinci dimineața. I-am sunat și am întrebat dacă ei au pățit ceva. M-am dus la emisiune. N-am prea rezistat. Tremuram, apoi la 10-11 m-am dus la spital.

Doamna doctor mi-a zis că știe ce am. Și am zis: am helycobacter… Mi-a zis: te-ai necăjit în weekend tare. I-am zis ce am pățit cu mașina. Mi-a zis: tu știi, Dani, că noi pe unde umblăm pe afară la conferințe, ni se vorbește când vine vorba de stomac și de intestine și de necazuri?

A zis, stai că-ți dau ceva să nu mai vomiți. Mi-a făcut un cocktail și mi-a spus că nu mi-a pus nimic pentru stomac. Mi-a dat ceva anti-supărare. Și a zis: tu la stomac nu ai aproape nimic, dar de câte ori de enervezi, gândește-te că o să ai o reacție din asta”, a spus Dani Oțil.

Dani Oțil a pus munca pe primul loc și și-a neglijat sănătatea

În cadrul aceluiași podcast, vedeta de la Antena 1 a mai spus că a avut perioade multe în care munca era pe primul loc. Tot atunci Dani Oțil nu se odihnea cum trebuie, chiar el spunând că dormea foarte puțin.

De asemenea, el a mai precizat că până la vârsta de 30 de ani nu a știut ce înseamnă să stea.

”Volumul de muncă e normal să fie direct proporțional cu banii pe care îi câștigi, dar cât poți duce treaba asta? Munceam mult și dormeam puțin, încât am avut așa, legat strict de lipsa de somn. M-a lovit destul de rău la fotbal. Când ne-a sunat, aveam șofer, m-a sunat o colegă să cobor, mi-a zis că am plâns că nu puteam să cobor. Eu m-am lovit la fotbal și am visat că am picioarele rupte.

Am mai avut episoade din astea de surmenaj extrem. Am zis că ar fi fain să stăm, să mai mergem și la teatru. Până la 29-30 de ani, nu a existat treaba asta, doar să stau. M-am săturat de medici care-mi ziceau același lucruri: analizele ies prost, dar tu pari așa, sănătos”, a mai povestit aceasta în podcastul lui Damian Drăghici.