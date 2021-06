Irina Stroia a fost diagnosticată cu cancer de două ori. Această veste a marcat-o cumplit pe fosta ispită de la “Insula Iubirii”, emisiune difuzată la Antena 1. Acum, tânară a povestit la “Xtra Night Show”, ce a făcut pentru a scăpa de nemiloasa boală și mai ales cum crede că a reușit să se vindece.

Prima oară când a aflat că suferă de cancer a fost la începutul anului 2020. S-a luptat cu boala cruntă până în toamna anului 2020, când anunța că s-a vindecat. Vestea îmbucurătoare nu a ținut însă mult. La doar câteva luni distanță, cancerul a recidivat. Irina Stroia a mărturisit că a urmat o perioadă în care a mers la mai mulți medici, iar unul dintre ei nu i-a dat nicio șansă dacă nu va începe tratamentul cu chimioterapie.

Irina Stroia renunțat total la acest aliment

“Am schimbat toți medicii, am vrut să plec la Cluj, la spitalul de oncologie de acolo, dar era destul de complicat, am zis hai să mai dau o șansă unei alte clinici din București. Am ajuns la un doctor care mi-a zis că nu mai am nicio șansă și trebuie să fac chimioterapie. Apoi la un alt medic care mi-a spus că ceilalți medici sunt nebuni și să mă duc liniștită acasă că nu o să se întâmple nimic cu mine. Într-un final am dat de un medic care nu e român și mi-a zis că în urma unei biopsi e ok”, a spus Irina Stroia.

Atunci, vedeta de la Antena 1 a decis să-și schimbe radical stilul de viață. Astfel, ea a decis să renunțe definitiv la carne. Sfatul a fost dat chiar de Andi Constantin.

”Nu mi-a dat niciun tratament, am renunțat de tot la produse pe bază animală. Acum s-a micșorat la jumătate (n.r rana din interior). Nu am luat niciun tratament, somn și atitudine pozitivă”, a mai spus ea la Xtra Night Show.

