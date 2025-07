Decizia luată de Amazon îi vizează în special angajații din divizia Retail Business Services (RBS), responsabilă de realizarea cataloagelor pentru clienții marketplace-urilor Amazon, potrivit unor surse. Aceștia aveau rolul de a verifica și completa detaliile produselor listate.

Compania a invocat drept cauze pentru aceste restructurări automatizarea și utilizarea inteligenței artificiale, factori care au condus la schimbări în modul de operare. Reprezentanții Amazon au confirmat informațiile, menționând că au informat deja persoanele ale căror poziții sunt afectate și că vor lua măsuri pentru a le proteja drepturile în timpul procesului. Ultima zi de muncă pentru cei concediați va fi 31 august.

Din aproximativ 600 de angajați vizați, 80 beneficiază de protecție legală, fiind în concedii de maternitate, creștere copil sau alte situații speciale, iar ceilalți 504 își vor pierde locul de muncă.

Angajații afectați spun că vor fi înlocuiți cu forță de muncă din India, considerând situația drept o pierdere a României în favoarea acestei țări și criticând lipsa de garanții pentru salariile compensatorii.

Zvonuri despre concedieri circulau de două luni, însă întrebările angajaților erau întâmpinate cu asigurări că nu există un plan de acest fel. În spațiul public, situația a stârnit reacții, inclusiv comentarii pe rețele sociale, unde utilizatorii au ironizat coincidența dintre concedieri și cheltuielile extravagante ale lui Jeff Bezos, precum nunta de la Veneția estimată la 46 de milioane de dolari.

Disponibilizările vor avea un impact major asupra pieței muncii din Iași, generând presiune asupra salariilor și vulnerabilitate colectivă. Amazon este unul dintre cei mai importanți angajatori locali, iar pierderea a 500 de locuri de muncă ridică întrebări legate de absorbția acestora pe piața muncii.

„În urma unei analize amănunțite, am anunțat planurile noastre care ar putea include reducerea numărului de angajați din echipa Retail Business Services din România. Am informat deja angajații ale căror roluri ar putea fi impactate și vom întreprinde măsurile necesare, pentru a le proteja drepturile în timpul acestui proces”, a precizat Aleksandra Zarychta-Kuzalska, Corporate Communications Lead in CEE.