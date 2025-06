Ion Iliescu este una dintre cele mai longevive figuri ale politicii românești. În luna martie, a împlinit onorabila vârstă de 95 de ani.

Cu un an de zile în urmă, fostul președinte al României a vorbit despre secretul longevității sale. De-a lungul vieții sale, fostul președinte al României a pus tot timpul accent pe echilibru. Nu a făcut excese, ci a avut „justa măsură în tot și toate”. Totuși, el consideră că cei care au „o mentalitate vitală bazată pe minima rezistență” nu pot ajunge prea departe.

„Nu am abuzat de nimic în viață, am avut ceea ce se numește justa măsură în tot și toate. Nu mi-am refuzat bucurii, nici nu mi-am produs excese. Acum, că mă gândesc la felul în care au trecut anii, cred că am atins vârsta senioratului profund, și în politică, și în viața personală, mixând două ingrediente: mentalități occidentale și un spirit estic.

Există o diferență notabilă între a supraviețui și a trăi: aceasta este, fără îndoială, lecția mare a stângii, dar nu o spun aici citând un principiu marxist, nicidecum.

Ci mai degrabă observând pragmatic că dacă ai o mentalitate vitală bazată pe minima rezistență nu poți ajunge prea departe”, a spus fostul președinte al României.