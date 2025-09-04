În timpul ceremoniei finale, Ella Vișan a declarat că nu își mai dorește să continue relația cu Andrei Lemnaru, alegând să plece de pe insulă alături de ispita Teo Costache. La rândul lui, Andrei a spus că simte dezamăgire și că luase deja decizia de a încheia relația.

El a afirmat că apropierea Ellei de Teo și imaginile difuzate i-au demonstrat că nu mai pot merge mai departe ca și cuplu. Ea i-a reproșat că nu s-a implicat suficient și că a rănit-o profund, mai ales prin faptul că ar fi cerut opinia altei femei despre operația sa estetică nereușită. Andrei și-a asumat greșeala, afirmând că a fost o eroare personală.

„Este greșeala mea. Îmi asum că am greșit”, a recunoscut Andrei. „Nu înțelegi cuvântul traumă”, i-a spus aceasta. „Cu siguranță, nu plec cu tine acasă”, a spus Ella, iar Andrei a fost de acord, declarând că „eu nici atât. Simt dezamăgire. Eu am pus punct când am pus”.

După despărțirea de Ella, Andrei a ales să părăsească insula alături de ispita Andrușca. Ea a spus că nu regretă decizia, iar Andrei părea convins de alegere la acel moment. Pe de altă parte, Ella a explicat că apropierea de Teo i-a redat încrederea în sine, motiv pentru care a decis să plece cu acesta.

Totuși, niciuna dintre noile legături nu a rezistat după terminarea filmărilor. Conform A1.ro, Andrei și Andrușca s-au despărțit din cauza unei distanțe emoționale, iar Ella și Teo s-au îndepărtat la scurt timp după întoarcerea în România.

Teo a explicat că o neînțelegere la hotel a dus la ruptură, dar a spus că încă o caută și speră la o împăcare, cu condiția ca Ella să se întoarcă în țară.

„După ce s-au încheiat filmările, am mers toți cei care am rămas în cuplu la același hotel. Cam de acolo ne-am șicanat noi puțin, pentru că Andrușca era cu Andrei, eu eram cu Ella și eu stăteam retras de Ella din respect pentru Andrei și pentru ea. (…) Ea atunci s-a supărat, a crezut că voiam să se termine acolo tot. A vrut să-și ia bagajul, să meargă la Maria în cameră”, a explicat acesta.

Spre deosebire de celelalte perechi, Bianca Dan și Marian Grozavu au ales să continue împreună. Deși au trecut prin momente tensionate în timpul bonfire-ului final, cei doi au decis să își dea o nouă șansă. Bianca a recunoscut public, într-o postare pe Instagram, că experiența din Thailanda i-a apropiat și i-a ajutat să-și înțeleagă mai bine relația.

Ea a spus că au conștientizat ce lipsea și ce trebuie schimbat, că au avut curajul de a privi adevărul în față și că iubirea – chiar imperfectă – este motivul pentru care aleg să mai lupte o dată.