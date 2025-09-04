Ella și Andrei au ales drumuri separate
În timpul ceremoniei finale, Ella Vișan a declarat că nu își mai dorește să continue relația cu Andrei Lemnaru, alegând să plece de pe insulă alături de ispita Teo Costache. La rândul lui, Andrei a spus că simte dezamăgire și că luase deja decizia de a încheia relația.
El a afirmat că apropierea Ellei de Teo și imaginile difuzate i-au demonstrat că nu mai pot merge mai departe ca și cuplu. Ea i-a reproșat că nu s-a implicat suficient și că a rănit-o profund, mai ales prin faptul că ar fi cerut opinia altei femei despre operația sa estetică nereușită. Andrei și-a asumat greșeala, afirmând că a fost o eroare personală.
„Este greșeala mea. Îmi asum că am greșit”, a recunoscut Andrei.
„Nu înțelegi cuvântul traumă”, i-a spus aceasta.
„Cu siguranță, nu plec cu tine acasă”, a spus Ella, iar Andrei a fost de acord, declarând că „eu nici atât. Simt dezamăgire. Eu am pus punct când am pus”.
Noi legături cu ispitele, dar finaluri similare
După despărțirea de Ella, Andrei a ales să părăsească insula alături de ispita Andrușca. Ea a spus că nu regretă decizia, iar Andrei părea convins de alegere la acel moment. Pe de altă parte, Ella a explicat că apropierea de Teo i-a redat încrederea în sine, motiv pentru care a decis să plece cu acesta.
Totuși, niciuna dintre noile legături nu a rezistat după terminarea filmărilor. Conform A1.ro, Andrei și Andrușca s-au despărțit din cauza unei distanțe emoționale, iar Ella și Teo s-au îndepărtat la scurt timp după întoarcerea în România.
Teo a explicat că o neînțelegere la hotel a dus la ruptură, dar a spus că încă o caută și speră la o împăcare, cu condiția ca Ella să se întoarcă în țară.
„După ce s-au încheiat filmările, am mers toți cei care am rămas în cuplu la același hotel. Cam de acolo ne-am șicanat noi puțin, pentru că Andrușca era cu Andrei, eu eram cu Ella și eu stăteam retras de Ella din respect pentru Andrei și pentru ea. (…) Ea atunci s-a supărat, a crezut că voiam să se termine acolo tot. A vrut să-și ia bagajul, să meargă la Maria în cameră”, a explicat acesta.
Un cuplu care a rezistat: Bianca și Marian merg mai departe
Spre deosebire de celelalte perechi, Bianca Dan și Marian Grozavu au ales să continue împreună. Deși au trecut prin momente tensionate în timpul bonfire-ului final, cei doi au decis să își dea o nouă șansă. Bianca a recunoscut public, într-o postare pe Instagram, că experiența din Thailanda i-a apropiat și i-a ajutat să-și înțeleagă mai bine relația.
Ea a spus că au conștientizat ce lipsea și ce trebuie schimbat, că au avut curajul de a privi adevărul în față și că iubirea – chiar imperfectă – este motivul pentru care aleg să mai lupte o dată.
„Nu știm ce ne rezervă viitorul… dar am ales să mergem mai departe pe drumul pe care l-am început împreună. Știm doar că „ceasul” acestei relații nu a sunat încă, iar ceea ce va fi de acum înainte rămâne în mâinile lui Dumnezeu.
Această experiență ne-a făcut mai puternici și ne-a apropiat mai mult, ajutându-ne să înțelegem că noi suntem cei care decidem cum ne construim viitorul. Iar prin faptul că am conștientizat ce ne lipsea și ce trebuie schimbat, putem clădi acum o bază mai solidă pentru ceea ce urmează.
Am înțeles fiecare unde a greșit, am avut curajul să privim în oglinda adevărului chiar și atunci când a durut și am ales să învățăm din tot ce a fost. Pentru că, uneori, drumul spre vindecare nu este nici lin, nici ușor… dar poate fi drumul care ne transformă.
Și da… dincolo de toate greutățile, rănile și momentele de cumpănă, există ceva ce ne leagă mai presus de orice: iubirea. Poate imperfectă, poate pusă la încercare, dar reală. Ea este motivul pentru care alegem să mai luptăm o dată, cu inimi mai conștiente și cu speranța că tot ceea ce este scris pentru noi își va găsi calea.
To be continued… ”, a scris Bianca Dan pe rețelele de socializare.