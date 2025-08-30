Fanii emisiunii „Insula Iubirii” se pot înscrie pentru următorul sezon, fie că vor să participe ca ispite, fie că vor să concureze în cuplu. Castingurile de la Antena 1 au doborât record după record de la an la an, iar anul trecut, în mai puțin de o lună, peste 1.500 de cupluri și mai mult de 3.000 de ispite s-au înscris pentru cel de-al 9-lea sezon al emisiunii.

După succesul obținut în acest an, producătorii emisiunii se așteaptă ca numărul participanților să fie cel puțin la fel de mare ca în sezonul precedent.

Cei interesați să participe la „Insula iubirii”, fie ca parte a unui cuplu, fie ca ispite, trebuie, în primul rând, să se înscrie prin intermediul site-ului de casting al Antena 1.

Înainte de a completa formularele de înscriere la casting, participanții găsesc o secțiune specială în care li se reamintesc câteva cuvinte emblematice care descriu fidel experiența trăită la „Insula iubirii”.

”Bine ați venit. Ispite irezistibile și cupluri puternice. Intens, real și revelator. Te provoc și îți arăt adevărul. Insula iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelității! Tentație versus relație. Înscriete-te la casting!”, este mesajul de pe pagina de start casting-ului.

La pasul 2, intitulat „Profil”, concurenții și ispitele trebuie să completeze mai multe câmpuri cu date personale, precum nume, prenume, data nașterii, sex, înălțime, e-mail, telefon, adresă, stare civilă, ocupație, conturile de Facebook și Instagram, câteva fotografii și rolul pentru care doresc să participe în emisiune — ispită sau cuplu.

La pasul 3, denumit „Întrebări”, participanții răspund la câteva solicitări: dacă au mai participat la alte emisiuni, să se descrie în cinci cuvinte (inclusiv calități și defecte), să enumere pasiunile lor și să descrie partenerul ideal.

La pasul 4, intitulat „Videoclip”, participanții trebuie să încarce un material video de prezentare.

La pasul 5, „Finalizare”, aplicația este trimisă, iar participanții așteaptă, dacă este cazul, un răspuns din partea echipei de producție a emisiunii „Insula iubirii”.

Pentru cei care trec de proba castingului, ispitele și cuplurile trebuie să fie extrem de atenți la semnarea contractului final, deoarece orice încălcare a clauzelor poate implica sume considerabile de plată, notează cancan.ro.

De-a lungul celor nouă sezoane, au existat speculații în spațiul public conform cărora toți participanții de la „Insula iubirii” semnează un contract care prevede că nerespectarea regulilor emisiunii poate fi sancționată cu daune de până la 3.000 de euro.