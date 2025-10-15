În perioada 12–20 octombrie, rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov au fost chemați la unitățile militare pentru un antrenament de mobilizare. Unii dintre ei au semnalat că au fost înștiințați prea târziu.

Unul dintre participanți a relatat că poliția a venit la domiciliul său în cursul după-amiezii pentru a-i înmâna ordinul.

„Ieri după-amiază a venit Poliția la ușă, a ciocănit, a răspuns soția: m-a sunat ‘te caută Poliția’. Acum 20 de ani am jurat pe drapel ca noi o să ne apărăm țara, îmi fac datoria, ca orice cetățean”, a declarat un bărbat, potrivit Digi24.

Un alt rezervist a spus că a fost sunat la serviciu și chemat „de pe o zi pe alta”, în timp ce un al treilea a menționat că a fost anunțat „fulgerător”, fiind nevoit să se deplaseze imediat la unitate.

„Eram la serviciu și mă sună: ‘bună ziua. v-am adus un ordin să veniți la armată’. Ce să facem? Venim, acuma aia e, dar e prea din scurt, de pe o zi pe alta”, a mai spus un alt bărbat. „Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin la unitate. După-amiaza la ora 15:00 m-au anunțat vecinii, nu eram acasă. Mi-au lăsat ordinul și am făcut deplasarea pentru a noastră țară”, a mai afirmat un bărbat.

Printre cei chemați la exercițiul MOBEX B-IF-25 se numără și ultramaratonistul Andrei Roșu, care a publicat pe Facebook ordinul primit acasă de la un polițist. În document se menționează obligația de a se prezenta la data și locul indicate, sub sancțiunea legii, precum și dreptul de a primi compensația pentru transport.

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ștefan Pavel, a recunoscut că pot apărea disfuncționalități, dar a precizat că identificarea problemelor face parte din scopul exercițiului.

El a explicat că în București sunt peste 10.000 de rezerviști și că exercițiul urmărește adaptarea la condițiile actuale și evaluarea timpului de reacție în caz de mobilizare. Colonelul a adăugat că participanții sunt supuși unor proceduri de verificare a identității, instructaj de securitate, evaluare psihologică sumară și, dacă este planificat, ședințe de tragere.

„Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulţi rezervişti, peste 10.000 aici în Bucureşti. Tocmai acesta este scopul exerciţiului, de a ne adapta la condiţiile pe care le avem acum şi de a vedea ce nu funcţionează, pentru a remedia pe parcurs (…) Unul dintre obiectivele exerciţiului este de colaborare şi cooperare între militarii activi şi militarii în rezervă. Cei care şi-au desfăşurat activitatea în armată, după ce au devenit rezervişti, au pierdut contactul cu activităţile Armatei Române. Este o zi în care sunt puşi la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a şedinţelor de tragere (…) La finalul exerciţiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (…) Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condiţiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviştii la unităţi. Ei pot fi anunţaţi cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (…) Aceşti rezervişti au o medie de vârstă de 45-48 de ani”, a declarat reprezentantul MApN.

Potrivit Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, neprezentarea la exercițiile de mobilizare este considerată contravenție și se sancționează cu amenzi între 405 și 1.215 lei, echivalentul a 2–6 puncte de amendă.

Rezerviștii sunt anunțați de structurile Ministerului de Interne să se prezinte la unitățile militare la care sunt arondați, având asupra lor documentele de identificare, livretul militar și, dacă este cazul, permisul de conducere sau atestatele profesionale. Cei care se deplasează la exercițiu pot solicita decontarea cheltuielilor de transport.