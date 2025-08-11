Banii pe care oamenii îi țin în bancă vor fi impozitați. Vor plăti impozit mai mare cei care au depozite mari, peste 100.000 de euro. Aceștia vor plăti un impozit de 16%. Ceilalți, care au mai puțin de 100.000 de euro, ar putea plăti în continuare un impozit de 10%, ca până acum.

Băncile cresc dobânzile la depozite ca să îi convingă pe oameni să își lase banii la ele. Uneori, dobânzile la depozite sunt chiar mai mari decât cele la titlurile de stat. De exemplu, unele depozite în lei pentru persoane fizice au dobânzi de până la 8% pe an, dar doar pentru o perioadă scurtă, de o lună.

Pe scurt, dacă ai mulți bani în bancă, vei plăti impozit mai mare, iar băncile încearcă să te păstreze client prin dobânzi mai bune.

Depozitul în lei pe 3 luni oferă o dobândă de 7% pe an. Ministerul Finanțelor a propus o lege cu schimbări importante legate de taxe și impozite. Printre acestea:

impozitul pe dividende crește de la 10% la 16%, începând cu 1 ianuarie 2026;

TVA standard crește de la 19% la 21%;

TVA redus crește de la 9% la 11%, dar se aplică doar pentru mai puține produse și servicii.

Scopul legii este să ajute la echilibrarea banilor statului, prin reducerea cheltuielilor și aplicarea unor reguli fiscale noi.

Pentru dividendele plătite între firme românești, impozitul va fi 16% de la începutul anului 2026. La fel, pentru dividendele plătite persoanelor din afara țării, impozitul crește la 16% din aceeași dată, pentru ca regulile să fie aceleași pentru toată lumea. Totuși, pentru dividendele date în 2025 pe baza unor situații financiare făcute pe parcursul anului, impozitul rămâne 10%, ca o regulă specială temporară.

„Se propune majorarea cotei de impozit de la 10% la 16% pentru dividendele distribuite între persoane juridice române începând cu data de 1 ianuarie 2026/ prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026, din considerente fiscal-bugetare. Se propune majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16% pentru dividendele distribuite/plătite persoanelor nerezidente începând cu data de 1 ianuarie 2026, respectiv după prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026, pentru corelare cu regimul fiscal aplicabil dividendelor distribuite/plătite persoanelor rezidente. Întrucât din profiturile anului 2025/anului modificat care începe în anul 2025 se pot distribui dividende în baza unor situații financiare interimare întocmite în cursul anului, în baza acestui cadru legal se stabilesc reguli tranzitorii pentru dividendele distribuite, potrivit legii, în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, propunându-se, astfel, menținerea cotei de 10% pentru aceste dividende”, se arată în proiectul de lege.

Băncile și sucursalele băncilor străine din România vor plăti un impozit special pe cifra de afaceri, pe lângă impozitul pe profit:

2% impozit pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025;

4% impozit pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2025;

Dacă în a doua jumătate a anului 2025 se schimbă cifra de afaceri din prima jumătate a anului (din cauza unor ajustări contabile), băncile trebuie să recalculeze și să plătească diferența de impozit. Veniturile din dividende (banii primiți ca parte din profit) sunt impozitate cu 16%. Acest impozit este final și trebuie reținut și plătit de firmele care dau dividende către acționari sau investitori.

Impozitul pe dividende trebuie plătit până pe 25 ale lunii următoare după ce s-au dat banii. Dacă dividendele sunt aprobate, dar nu plătite până la sfârșitul anului, impozitul trebuie plătit până pe 25 ianuarie a anului următor.

Regulile noi despre impozitul pe dividende încep să se aplice de la 1 ianuarie 2026. Pentru dividendele date în 2025, impozitul rămâne 10%, chiar dacă situațiile financiare se schimbă după aceea. Pe scurt: