Deficitul bugetar al Italiei ar putea să coboare sub nivelul de 3% din PIB începând cu anul 2025, mai devreme decât se anticipase inițial, potrivit declarațiilor ministrului Economiei, Giancarlo Giorgetti, citate de Reuters.

Executivul de la Roma stabilise în aprilie ca obiectiv pentru 2024 un deficit de 3,4% din PIB, urmând ca anul acesta să scadă la 3,3% și să atingă 2,8% în 2026. Însă creșterea veniturilor la buget oferă premise pentru o corecție mai rapidă. În primele șapte luni din 2025, încasările statului au urcat cu 5,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce echivalează cu peste 16 miliarde de euro în plus.

Întrebat dacă deficitul ar putea coborî în 2025 sub plafonul european, Giorgetti a precizat: „Este posibil”.

Italia se află în prezent sub incidența procedurii de deficit excesiv (EDP) declanșată de Bruxelles în 2024, iar guvernul și-a asumat revenirea sub pragul de 3% până în 2026 și reducerea treptată a datoriei publice din 2027. O ajustare mai rapidă ar permite însă țării să iasă mai devreme din această procedură.

„Oportunitatea de a ieşi din procedura de deficit excesiv este reală, şi este în interesul ţării să o realizăm”, a mai spus Giorgetti.

Evoluțiile recente au fost apreciate și de agenția de rating Fitch, care a ridicat calificativul suveran al Italiei de la „BBB” la „BBB plus”, cu perspectivă pozitivă. Agenția a menționat „încrederea sporită în traiectoria fiscală, sprijinită de creşterea prudenţei fiscale şi un angajament solid pentru îndeplinirea obiectivelor fiscale”.

Fitch a subliniat totodată „reformele fiscale şi mediul politic stabil din Italia, care contrastează semnificativ cu trecutul recent, când ţara a suferit de pe urma instabilităţii şi turbulenţelor politice, ceea ce a dus la neîndeplinirea obiectivelor în privinţa finanţelor publice”.

Guvernul condus de Giorgia Meloni a aplicat în ultimii doi ani măsuri de austeritate ce au dus la o reducere masivă a deficitului – de la 7,2% din PIB în 2023 la 3,4% în 2024. Această corecție rapidă este unul dintre factorii principali care au determinat îmbunătățirea încrederii investitorilor și a agențiilor de evaluare.