Deputatul AUR, Lucian Muşat, a depus în Parlament un proiect de lege care vizează victimele violenţei domestice și persoanele protejate prin ordine de protecţie. El a explicat că sistemul actual de monitorizare electronică, deși e un pas înainte față de metodele vechi, are limite și nu reușește întotdeauna să împiedice agresorii să le facă rău victimelor.

Proiectul prevede ca persoanele care cer ordin de protecţie să fie monitorizate și să existe un sistem care să comunice cu dispozitivul de urmărire al agresorului. Astfel, dacă agresorul se apropie la mai puțin de un kilometru, sistemul va trimite o alertă. În cazuri mai grave, se poate urmări în timp real locul agresorului față de victimă, pentru a-l evita.

Muşat a arătat că în România există situaţii dramatice în care victimele violenţei domestice sunt expuse pericolului chiar dacă au ordin de protecţie și că mulți oameni îşi pierd viața în astfel de situații. El a precizat că legea propusă ar putea salva multe vieţi și a cerut ca aceasta să fie discutată rapid, pentru a evita alte tragedii, cum au fost cazurile Teodorei Marcu și Nicoletei Botan, care au fost ucise în ciuda ordinelor de protecţie.

„România se confruntă cu o realitate dramatică în privinţa protecţiei victimelor violenţei domestice şi a persoanelor protejate prin ordine de protecţie. Vedem cazuri când victimele, deşi au ordin de protecţie împotriva agresorilor, sunt fără apărare când, intenţionat sau nu, se intersectează cu agresorii pe stradă, în piaţă sau mall şi multe din aceste victime, din păcate, îşi pierd viaţa. Venim în ajutorul celor care cer ordine de protecţie cu o lege care va salva multe vieţi. Victimele, odată ce această lege iniţiată de mine şi colegii mei va fi adoptată, vor avea o măsură de protecţie prin implementarea unui sistem de monitorizare şi a persoanelor ce cer ordin protecţie, ce va comunica cu dispozitivul de urmărire a agresorului şi care va emite alerte dacă agresorul se află în raza de un kilometru faţă de victimă. În funcţie de gravitatea cazului, se poate merge până la monitorizarea locaţiei în timp real a agresorului faţă de victimă, dacă aceştia se află la o distanţă mai mică de un kilometru, pentru ca agresorul să poată fi evitat cu succes. Cerem ca această lege să fie dezbătută în regim de urgenţă ca să evităm alte tragedii, cum a fost cazul Teodorei Marcu, ucisă în faţa copiilor săi, sau Nicoletei Botan, care, deşi avea ordin de protecţie, i s-a luat viaţa în faţa grădiniţei la care aceasta era directoare.”

Potrivit expunerii de motive, sistemul de monitorizare electronică prevăzut de Legea nr. 146/2021 funcționează doar atunci când agresorul se apropie de locuința, locul de muncă sau școala victimei sub o anumită distanță. Deși acest sistem ajută la înregistrarea încălcărilor legii și la intervenția poliției, el nu le oferă victimelor posibilitatea de a evita agresorul prin măsuri preventive proprii, se arată în comunicatul oficial.

Inițiatorii legii au explicat că actualele norme legislative au mai multe probleme: victimele nu pot ști aproximativ unde se află agresorul pentru a evita zonele periculoase, instanțele nu pot impune măsuri de protecție mai eficiente în cazurile cu risc mare, iar sistemul nu oferă o abordare preventivă care să le permită victimelor să se protejeze din timp.

„Insuficienţele legislative actuale se manifestă prin imposibilitatea victimei de a cunoaşte aproximativ unde se află agresorul pentru a putea evita zonele respective, prin lipsa instrumentelor juridice care să permită instanţei să dispună măsuri de protecţie mai eficiente în cazurile de risc major şi prin absenţa unei abordări proactive în protecţia victimelor care să le permită acestora să adopte comportamente preventive informate.”

Inițiatorii legii au explicat că experiența aplicării Legii nr. 146/2021 arată că victimele și-ar dori să știe unde se află agresorul pentru a evita întâlnirile întâmplătoare care ar putea duce la agresiuni. În prezent, legea nu le oferă această posibilitate, iar sistemul de monitorizare funcționează doar pentru a trimite alerte când agresorul se apropie foarte mult.

Ei au precizat că scopul modificării propuse este ca sistemul să nu mai fie doar reactiv, ci să combine alertele cu informarea preventivă a victimei, astfel încât aceasta să poată evita contactul cu agresorul. Măsura ar urma să mențină un echilibru între dreptul agresorului la viață privată și dreptul victimei la siguranță și protecție eficientă din partea statului.