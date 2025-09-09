În cazul în care te-ai decis să schimbi dimensiunile balconului, află că nu poți face acest lucru de pe o zi pe alta și că trebuie să îndeplinești mai multe cerințe pentru a nu te trezi cu amenzi sau, mai rău, cu demolarea construcției.

În primul rând, lucrările trebuie să respecte structura blocului și conturul balcoanelor de la etajele superioare.

De asemenea, trebuie să fie obținut un acord al asociației de proprietari, apoi unul de la vecinii direcți. În acest fel nu vor exista conflicte cu privire la lumină sau la siguranță.

Este recomandat ca acordurile să fie în scris, la notar. Apoi mai este nevoie și de dreptul de folosință asupra terenului din jurul blocului. El poate fi obținut printr-o cotă indiviză de la Cadastru și Fond Funciar.

Pentru ca documentația să fie completă, mai este nevoie de:

actul de proprietate

extrasul de Carte Funciară

schița apartamentului

documentația cadastrală actualizată

acordul băncii (doar în cazul în care locuința este achiziționată prin credit)

avize tehnice de la toți furnizorii de utilități

expertiza detaliată a unui specialist autorizat care să confirme siguranța și stabilitatea lucrării

Legea 50/1991 arată că este nevoie de autorizație pentru orice lucrare care modifică fațada sau structura blocului.

Dacă aceasta lipsește, atunci cel care face modificările va fi amendat și riscă și demolarea construcției.

Pentru autorizație este nevoie de certificatul de urbanism, care se ia de la primărie. Acesta arată care sunt documentele și avizele de care vei avea nevoie.

Acestea sunt, de cele mai multe ori:

vize de la utilități

proiect tehnic realizat de arhitect și inginer structurist

extrasul de carte funciară

acordurile vecinilor

În ceea ce privește costurile, acestea sunt undeva între 6.000 și 8.000 de lei, dar aici nu intră lucrările propriu zise.

Valabilitatea autorizației este de un an, dar se poate prelungi.

Acum că autorizația a fost acordată, este nevoie de o firmă de construcții autorizată și de un diriginte de șantier. Acesta din urmă trebuie să se asigure că lucrările respectă proiectul și normele legale.

În general, pentru un balcon de la parter, construcția durează aproximativ 30 de zile.

În ceea ce privește costurile, ele diferă în funcție de dimensiune și de materiale. Astfel, un metru pătrat poate ajunge la 350 de euro, plus tâmplăria termoizolantă care poate ajunge și la 600 de euro pentru un balcon mediu.

Suma finală este undeva între 15.000 și 26.000 de lei, având în vedere că mai trebuie bani și pentru proiectare, avize, dirigintele de șantier și cadastrul.