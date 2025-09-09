Un bărbat din Roma a cumpărat un tricou „Disney” pe Temu, dar a primit o amendă de 600 de euro pentru importul de produse contrafăcute. Această poveste a atras atenția Codacons.

Totul a început în mai 2025, când A.G. a plasat o comandă pe Temu, o platformă de comerț electronic binecunoscută. Bărbatul a cheltuit 42,13 euro pe o serie de articole de uz cotidian: baloane de petrecere, bureți de bucătărie, un costum de baie, un tricou și agrafe de păr pentru o fetiță.

Tocmai aceste două articole au atras atenția Agenției Vamale și Monopolurilor. Potrivit unui raport oficial, consultat de La Repubblica, în timpul unei inspecții fizice a transportului la biroul vamal Roma 1, agenții au identificat un tricou inspirat din filmul Monsters, Inc. și un pachet de agrafe de păr decorate cu personaje din filmul Inside Out.

Având în vedere natura produselor suspecte, Agenția a solicitat o evaluare tehnică din partea Spheriens, reprezentantul legal al Disney în materie de proprietate intelectuală. Verdictul a fost pronunțat la 18 iulie: produsele erau contrafăcute. În acel moment, A.G. a primit un raport cu concluziile privind contrafacerea, iar produsele au fost confiscate de autorități, fiind aplicată și o amendă în valoare de 618 de euro.

Legislația din Italia prevede sancțiuni cuprinse între 300 și 7.000 de euro pentru orice persoană care introduce în Italia, în zonele vamale, mărfuri provenite din țări terțe, încălcând normele privind originea, mărcile comerciale, brevetele și drepturile de autor. Legea impune, de asemenea, confiscarea administrativă obligatorie a mărfurilor contrafăcute, chiar și în cazul în care achiziția este destinată uzului personal și se referă la cantități mici.

Consumatorul a contactat Codacons pentru asistență juridică. Asociația a raportat că astfel de cazuri sunt din ce în ce mai frecvente, în special în ceea ce privește achizițiile efectuate pe platforme străine, adesea fără știrea utilizatorilor.

În prima jumătate a acestui an, Temu a atras în medie 115,7 milioane de europeni pe platforma sa în fiecare lună. Aceasta reprezintă o creștere de 12,9 milioane față de a doua jumătate a anului trecut. Creșterea pe piețele europene principale ale Temu a fost peste medie.

Fiind o platformă online foarte mare, Temu are obligația, în conformitate cu Legea serviciilor digitale, de a publica un raport de transparență la fiecare șase luni. Aceste rapoarte includ numărul mediu de utilizatori lunari din întreaga Uniune Europeană, precum și din fiecare stat membru în parte, potrivit ecommercenews.com.

Noul raport, care acoperă prima jumătate a acestui an, arată că numărul mediu de utilizatori lunari a crescut cu 12,5%, ajungând la 115,7 milioane de utilizatori unici în întreaga UE. O mare parte din această creștere se datorează expansiunii puternice pe piețele europene cheie ale Temu. Franța este în frunte cu 2,6 milioane de utilizatori noi Temu, o creștere de 19,4%. În Spania, baza de utilizatori a crescut cu 15,6%.