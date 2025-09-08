Un proiect depus la Senat vizează stabilirea clară a obligațiilor de declarare la Registrul Agricol și Cadastru. În cazul persoanelor fizice, trebuie raportate numele sau denumirea proprietarului, titularul dreptului real asupra terenurilor, cetățenia și statul în care au rezidența fiscală.

Pentru persoanele juridice, inclusiv administratorii fondurilor de investiții, este necesară declararea cetățeniei și a statului în care acestea au rezidența fiscală.

Mai mulți deputați din AUR au înaintat la Senat o inițiativă legislativă care propune modificări ale a două acte normative importante: Legea cadastrului și a publicității imobiliare și Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.

Proiectul de lege depus la Senat propune modificări, în primul rând, la Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, după cum urmează:

Articolul 23, punctul B, litera a) referitor la înscrierile privind dreptul de proprietate și alte drepturi reale, se modifică și va avea următorul conținut: numele sau denumirea proprietarului și al titularului dreptului real asupra imobilului, după caz; pentru terenuri, în cazul persoanelor fizice, se vor menționa cetățenia și statul în care aceasta are rezidența fiscală, iar în cazul persoanelor juridice, inclusiv administratorii fondurilor de investiții, se vor declara statul în care are rezidența fiscală persoana juridică și cetățenia beneficiarilor reali ai acesteia.

O altă modificare propusă vizează Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată și modificată prin Legea 98/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, rectificată, care se va modifica după cum urmează:

Articolul 3, alineatul (1), litera a) (referitor la datele care se înscriu în Registrul Agricol) se modifică și va avea următorul conținut: capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societății/asociației agricole sau al persoanei juridice care deține teren în proprietate sau în folosință; pentru terenuri, în cazul persoanelor fizice, se vor declara cetățenia și statul în care aceasta are rezidența fiscală, iar în cazul persoanelor juridice, inclusiv administratorii fondurilor de investiții, se vor menționa statul în care are rezidența fiscală persoana juridică și cetățenia beneficiarilor reali ai acesteia.

Legea va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I, după ce va fi adoptată de Parlament și promulgată de președintele României, Nicușor Dan.

Notarii publici, pentru înscrisurile autentice notariale sau certificatele de moștenitor, solicitanții înscrierii în cartea funciară pentru hotărârile judecătorești definitive, precum și autoritățile administrației publice, pentru actele emise de acestea, au obligația de a transmite către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în momentul înscrierii drepturilor reale asupra terenurilor, următoarele informații: pentru persoanele fizice – cetățenia și statul în care au rezidența fiscală; pentru persoanele juridice, inclusiv administratorii fondurilor de investiții – statul în care are rezidența fiscală persoana juridică și cetățenia beneficiarilor reali ai acesteia.

(3) ANCPI va actualiza sistemele informatice pentru a include câmpurile necesare înscrierii informațiilor prevăzute la alin. (2).

(4) ANCPI, împreună cu primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București unde sunt situate terenurile, vor realiza înregistrarea inițială în cartea funciară și în registrul agricol a informațiilor menționate la alin. (2), începând cu prima înscriere a constituirii sau transmiterii drepturilor reale prin actele juridice încheiate după intrarea în vigoare a legii.

(5) Informațiile prevăzute la alin. (2) sunt considerate de interes public, astfel că ANCPI și primarii vor asigura disponibilitatea acestora pentru orice persoană, în format electronic, prin generarea de statistici pe baza cetățeniei și a rezidenței fiscale, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice și beneficiarii reali ai acestora.

Inițiatorii legii precizează în expunerea de motive că analiza situației curente evidențiază o deficiență serioasă și sistematică în evidența drepturilor reale asupra terenurilor, în special în ceea ce privește cetățenia sau naționalitatea proprietarilor și proveniența indirectă a capitalului implicat.