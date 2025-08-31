Țările de pe această listă au o vreme plăcută aproape tot anul. De la plaje însorite până la briza răcoroasă de munte, aceste locuri sunt cunoscute ca având cea mai bună climă din lume, arată acest site.

Mulți oameni aleg Portugalia datorită temperaturii mediteraneene moderate. Iernile sunt scurte și niciodată friguroase; verile sunt lungi, însorite și uscate. Atât pentru cei care merg pe plajă, cât și pentru cei pasionați de aer liber, partea de sud, Algarve, beneficiază de aproximativ 300 de zile de lumină solară în fiecare an.

Pe tot parcursul anului, Costa Rica se laudă cu o climă tropicală. Temperaturile sunt cuprinse între 20°C și 30°C. Sunt două anotimpuri, uscat și ploios. Orașele de munte precum San José au vreme mai răcoroasă, de primăvară, pe care mulți expați o apreciază.

Temperaturile echilibrate și cerul însorit fac din Spania unul dintre locurile cele mai vânate de străini. Locuri precum Valencia și Malaga au veri calde și ierni blânde. Țara are peste 300 de zile însorite pe an, fiind căutată de pensionari și nomazi digitali care iubesc viața în aer liber.

Noua Zeelandă oferă un climat temperat cu patru anotimpuri blânde. Verile sunt blânde; iernile nu sunt foarte frigurase. Orașele de coastă precum Auckland și Wellington sunt plăcute pe tot parcursul anului.

Grecia se bucură de o climă mediteraneană clasică. Contați pe ierni blânde și umede și pe veri calde și uscate. Creta și Rodos sunt insule calde în cea mai mare parte a anului. Vă puteți bucura de cafenelele în aer liber și de vedere la mare chiar în lunile mai reci.

Apreciate pentru clima blândă și însorită orașe precum Sydney și Brisbane au ierni moderate și veri lungi și calde.

Italia combină cultura la tot pasul cu vremea plăcută. Orașe de coastă precum Roma și Napoli se bucură de vreme calde în cea mai mare parte a anului. Zonele nordice au ierni mai reci, dar sunt ideale pentru cei care iubesc toate cele patru anotimpuri.

Africa de Sud are una din cele mai bune clime din lume. Iernile sunt reci, umede, în timp ce verile sunt uscate, însorite.

Ecuadorul vă poate surprinde, dar în multe zone clima sa este aproape perfectă. Orașe precum Cuenca au o temperatură de primăvară pe tot parcursul anului. În apropierea ecuatorului, temperatura este constantă; altitudinea ajută la controlul căldurii în mod natural.

Mexicul oferă climă caldă și însorită în multe regiuni. Iernile sunt scurte și plăcute, în timp ce verile sunt destul de calde, dar ușor de gestionat.