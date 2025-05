Un nou proiect de lege depus de deputata USR Oana Murariu propune instituirea obligativității afișării de mesaje de informare și avertizare privind traficul de persoane în multiple locații expuse frecvent acestui fenomen:

Inițiativa urmărește prevenirea și identificarea timpurie a cazurilor de exploatare, România fiind în continuare un punct critic pe harta europeană a traficului uman.

Proiectul legislativ prevede afișarea obligatorie a unor materiale informative în locații considerate vulnerabile sau intens tranzitate, precum hoteluri, pensiuni, gări, aeroporturi, puncte terestre de trecere a frontierei, agenții de recrutare pentru muncă în străinătate și agenții de turism.

De asemenea, operatorii de transport rutier – atât național, cât și internațional – vor fi obligați să asigure vizibilitatea acestor mesaje în mijloacele de transport.

Materialele informative vor fi redactate în limbile română și engleză și vor fi disponibile pe suporturi variate – de la cartoane de informare în camerele de hotel, la afișe printate și formate digitale amplasate în spațiile de tranzit. Scopul este dublu: atragerea atenției asupra riscurilor traficului de persoane și oferirea unor căi clare de intervenție pentru cei care se simt în pericol.

Fiecare mesaj va include date de contact esențiale pentru sprijin imediat:

Aceste linii sunt gestionate de autorități specializate și permit acces rapid la informații, asistență juridică, medicală și psihologică, precum și posibilitatea de sesizare a unor situații de trafic uman.

Datele prezentate de USR, pe baza informațiilor furnizate de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, arată că România rămâne simultan atât țară de origine, cât și de destinație pentru victimele traficului de persoane.

În anul 2024, autoritățile au înregistrat o creștere cu 35% a numărului de victime față de 2023. Mai mult, 77% dintre acestea au fost supuse exploatării sexuale, o formă extrem de gravă și greu de combătut a fenomenului.

Deputata Oana Murariu a fost inspirată să acționeze după ce a descoperit, într-o cameră de hotel din străinătate, un simplu cartonaș de informare privind pericolele traficului de persoane. Atunci s-a întrebat de ce nu există și în România astfel de materiale.

Așa a luat naștere inițiativa legislativă care prevede afișarea obligatorie de mesaje informative în camere de hotel, aeroporturi, puncte de frontieră, agenții de muncă și instituții publice. Proiectul a fost elaborat în colaborare cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, într-un context în care România rămâne un focar european al acestui fenomen.

„Mai facem ceva pentru combaterea traficului de persoane!

Totul a pornit de la un cartonaș dintr-o cameră de hotel. În altă țară, desigur, dar m-am întrebat imediat de ce nu ar putea fi la fel și la noi, în România?

Este vorba despre o campanie de informare și avertizare asupra pericolului traficului de persoane dusă în locurile în care incidența ar putea fi mai ridicată: camerele de hotel, unitățile de cazare în general.

Nu am întâlnire cu ambasadori, cu parlamentari din alte țări în care să nu se vorbească despre problema României cu victimele traficului de persoane. Conform Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane 2024–2028, România rămâne atât țară de origine, cât și destinație pentru victime. În anul 2024 au fost identificate cu 35% mai multe victime faţă de anul anterior.

Am înregistrat inițiativa legislativă a lunii mai prin care am prevăzut obligativitatea informării asupra acestui fenomen prin cartonașe în fiecare cameră de hotel, exact așa cum am văzut în alte țări. Nu m-am limitat la asta, extinzând campania de informare „pe teren” prin obligativitatea existenței unor mesaje vizibile în aeroporturi, puncte de trecere a frontierei terestre, agenții de plasare a forței de muncă, sediile unor autorități precum Inspecția Muncii sau Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și alte astfel de locuri în care ar putea avea acces potențiale victime ale traficului de persoane.

Și am făcut toate acestea prin dialog constant cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.

Lege cu lege și amendament cu amendament, facem România bine!” a scris aceasta pe Facebook.