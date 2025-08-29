Ministerul Finanțelor a publicat joi seară proiectul de lege care aduce reglementări noi pentru structurile de control fiscal și vamal. Măsurile propuse vizează atât dotările tehnice ale inspectorilor, cât și evaluarea profesională și psihologică a angajaților instituțiilor-cheie. Proiectul este parte a celui de-al doilea pachet fiscal și administrativ care urmează să fie prezentat Parlamentului.

Proiectul stabilește condițiile prin care camerele video portabile de tip bodycam vor putea fi folosite în timpul controalelor fiscale și vamale. Astfel, resursele tehnice deja existente vor fi operaționalizate pentru a fi utilizate de către inspectorii antifraudă și personalul vamal în misiunile de teren. Pentru aplicarea acestei măsuri va fi modificată Legea 86/2006 privind Codul vamal al României.

Potrivit documentului, aceste dispozitive vor permite fixarea foto-audio-video a acțiunilor derulate de lucrătorii implicați în operațiuni de control. Obiectivul este creșterea transparenței activităților desfășurate și reducerea posibilelor abateri. În plus, se intenționează diminuarea riscurilor de corupție prin monitorizarea directă a intervențiilor inspectorilor.

„Măsura propusă va conduce atât la prevenirea săvârșirii unor fapte ilegale, în special a celor de corupție cât și la reducerea activităților și comportamentelor care încalcă normele de conduită ale personalului vamal, ca urmare a conștientizării faptului că intervențiile și acțiunile lucrătorilor vamali sunt înregistrate și fixate foto-audio-video”, se arată în nota de fundamentare.

În același timp, proiectul prevede introducerea camerelor bodycam și pentru inspectorii ANAF care activează în structurile de inspecție fiscală. Această extindere urmărește să asigure un cadru unitar de supraveghere în toate operațiunile de control efectuate de instituțiile financiare ale statului.

Un alt capitol al proiectului vizează evaluarea psihologică și testarea integrității personalului ANAF. Se propune ca persoanele care ocupă funcții publice de conducere, dar și funcții de execuție în domenii sensibile, să fie supuse periodic acestor verificări.

„Introducerea posibilității testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat, în situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din ANAF, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de inspecție fiscală și de executare silită, la solicitarea conducerii Agenției”, precizează documentul.

Pentru menținerea în funcțiile publice de conducere din cadrul ANAF devine obligatorie deținerea unui aviz psihologic și a unui aviz de integritate. Aceste documente trebuie emise de unități specializate autorizate de Colegiul Psihologilor din România. Măsura se aplică anual sau ori de câte ori conducerea instituției consideră necesar.

Implementarea acestui mecanism urmărește crearea unui sistem de prevenire și monitorizare a posibilelor abateri de la regulile de integritate. În plus, el contribuie la identificarea timpurie a situațiilor în care există riscuri privind conduita profesională a funcționarilor implicați în activități de control fiscal.

Proiectul extinde regulile și asupra funcționarilor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Candidații care participă la concursurile pentru ocuparea unor posturi în instituție vor avea obligația să prezinte două avize: unul privind evaluarea psihologică complexă și altul referitor la nivelul de integritate.

În plus, toți funcționarii ONJN vor fi supuși unor testări psihologice periodice o dată la doi ani. Măsura are rolul de a menține un standard ridicat de profesionalism și de a asigura că personalul instituției se conformează cerințelor legale.

„Devine imperios necesară deținerea/obținerea avizului psihologic și a avizului psihologic de integritate, emise de către unități specializate autorizate de Colegiului Psihologilor din România, anual sau la solicitarea Agenției, ca parte a cerințelor de exercitare a funcției publice pentru aceste categorii”, se arată în nota de fundamentare

Proiectul mai prevede că în cazul unor comportamente necorespunzătoare la locul de muncă, conducerea instituției va putea solicita evaluări suplimentare. Acest mecanism oferă posibilitatea unei intervenții rapide atunci când apar suspiciuni privind integritatea sau stabilitatea psihologică a angajaților.

Prin aceste dispoziții, autoritățile urmăresc întărirea mecanismelor de control și prevenirea situațiilor care ar putea afecta buna funcționare a instituției. ONJN gestionează un domeniu sensibil și cu impact economic semnificativ, ceea ce justifică introducerea unor cerințe suplimentare de verificare.