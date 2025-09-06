Din cuprinsul articolului Soluția intermediară: utilizarea dobânzilor

Prévot a atras atenția asupra efectelor colaterale ale confiscării activelor băncii centrale ruse, dintre care o parte semnificativă – aproximativ 210 miliarde de euro – se află în custodia instituției financiare belgiene Euroclear. Aceste active sunt ținta unor solicitări venite din partea unor state membre, în special din regiunea baltică, care cer utilizarea lor pentru a sprijini financiar Ucraina.

Potrivit ministrului, decizia de confiscare ar putea provoca perturbări majore pe piețele financiare: „Un șoc sistemic teribil pe toate piețele europene, lovind puternic credibilitatea monedei euro. Această reacție este alimentată de temerea că investitorii ar putea retrage capitalul din Europa, având sentimentul că repatrierea bunurilor ar fi ușor de realizat în situații similare: „Dacă este atât de ușor să-mi fie confiscate aceste bunuri mâine (…), atunci o să le mut în altă parte.”

Deși țările baltice pledează pentru confiscare, Franța, Germania și Banca Centrală Europeană (BCE) sunt reticente. Principalele lor îngrijorări vizează potențiale scurgeri de capital și destabilizarea euro, prin un eventual șir de retrageri ale activelor plasate în Europa.

În practică, UE a stabilit o abordare alternativă: în loc de confiscarea fondului inițial, se va folosi doar dobânda generată de aceste active, estimată la câteva miliarde de euro anual, pentru sprijinirea Ucrainei. Măsura asigură o contribuție financiară fără a afecta capitalul de bază.

Această soluție este o extnsie a acordului încheiat în octombrie 2024, de liderii G7, prin care dobânzile generate de activele înghețate sunt folosite pentru garantarea unui împrumut de 45 miliarde de euro destinată Ucrainei.

Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere clară până la sfârșitul lunii octombrie 2025. Ministrul Prévot a declarat că va aștepta cu prudență deciziile ce vor fi puse pe masă.

Actualmente, UE a optat pentru o soluție pragmatică: utilizarea profiturilor și dobânzilor generate de aceste active, nu a fondului propriu-zis. Aceste venituri sunt estimate la aproximativ 3 miliarde euro pe an.

Fondurile astfel obținute sunt deja folosite în cadrul mecanismului Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), parte a susținerii financiare pentru Ucraina convenite de G7.

De exemplu, cea mai recentă tranșă – 1,6 miliarde euro, din care 95 % se vor aloca pentru acoperirea rambursărilor împrumuturilor pentru Ucraina – a fost primită în prima jumătate a anului 2025.

În total, UE a aprobat un împrumut de până la 35 miliarde euro pentru Ucraina, care urmează să fie rambursat din veniturile extraordinare generate de aceste active înghețate