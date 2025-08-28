Ungaria a intentat un proces împotriva Uniunii Europene, contestând decizia de a utiliza miliarde de euro obținute din dobânzile generate de activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Luni, Curtea Europeană de Justiție a anunțat că a acceptat acest caz spre judecare.

Acțiunea în instanță vizează hotărârea adoptată anul trecut de Consiliul Uniunii Europene, prin care s-a decis ca sprijinul militar acordat Ucrainei să fie finanțat prin Facilitata Europeană pentru Pace (EPF), mecanismul principal al blocului comunitar destinat asistenței în domeniul apărării, relatează The Kyiv Independent.

Decizia, aplicată începând din februarie, prevede ca Ucraina să primească 99,7% din veniturile generate de dobânzile aferente activelor rusești blocate, ceea ce echivalează cu un sprijin anual estimat între 3 și 5 miliarde de euro.

Ungaria este percepută drept guvernul cel mai favorabil Kremlinului din cadrul Uniunii Europene, blocând în repetate rânduri pachetele de sprijin pentru Ucraina, impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei și avansarea negocierilor de aderare ale Kievului.

În același timp, statele occidentale au înghețat active suverane rusești în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari la începutul invaziei pe scară largă, dintre care aproape două treimi se află în Uniunea Europeană.

Într-un proces depus inițial la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și apoi transferat către Tribunalul General, guvernul de la Budapesta cere „anularea deciziei… privind alocarea sumelor pentru măsuri de asistență pentru furnizarea de sprijin militar Forțelor Armate Ucrainene” și „obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată”.

Executivul maghiar argumentează că Facilitățile Europene pentru Pace (EPF) au încălcat legislația europeană prin ignorarea dreptului său de veto, întrucât Ungaria nu este considerată un „stat membru contribuitor”.

Este posibil ca instanța să aibă nevoie de mai mulți ani pentru a pronunța o hotărâre, timp în care finanțarea Uniunii Europene ar putea continua prin intermediul Facilității pentru Ucraina. În iunie 2024, Ungaria a inițiat deja un proces asemănător, prin care a contestat o decizie a EPF de a acorda sprijin Ucrainei, iar acea cauză se află încă pe rol.

Uniunea Europeană și statele membre au acordat Ucrainei, din 2022, un sprijin total de aproape 186 de miliarde de dolari sub formă de ajutor financiar, militar și umanitar. Din această sumă, aproximativ 12,8 miliarde de dolari au fost direcționați prin Facilitățea Europeană pentru Pace (EPF).

Anunțul survine într-un context de tensiuni tot mai accentuate între Kiev și Budapesta. Relațiile bilaterale s-au deteriorat după ce Ucraina a lansat mai multe atacuri cu drone asupra conductei rusești Drujba, responsabilă cu furnizarea de petrol către Ungaria și Slovacia, ceea ce a generat un schimb de declarații dure între cele două guverne.