Mihai Dico este un nume unic în rugby-ul românesc: a disputat 16 finale consecutive cu același club, CSM Știința Baia Mare. Când nu se antrenează sau nu joacă, lucrează la penitenciarul din Baia Mare, acolo unde se află și alți foști colegi de echipă.

CSM Știința Baia Mare a cucerit din nou titlul de campioană a României la rugby și a bifat o performanță în premieră la nivel național: 16 finale consecutive! La toate aceste finale a fost prezent Mihai Dico, stabilind un record absolut.

„Sunt singurul jucător care a participat în fiecare finală. Pe unele dintre finale nu le mai știu exact, dar prima a fost o situație în care noi am plecat cu ultima șansă. Am fost conduși tot meciul și în ultima fază am avut o lovitură de pedeapsă, am dat-o la bețe și am câștigat campionatul. Și cred că câteva săptămâni am ținut-o în petreceri continue. În 2009 a fost, mai exact” – Mihai Dico, jucător CSM Știința Baia Mare.

Victoria obținută în acest sezon, după câțiva ani mai dificili, i-a adus o bucurie aparte:

„Am avut o situație în care am câștigat patru finale consecutive și la patra finală consecutivă conducerea era la modul <<hai să lăm și campionatul ăsta și să mergem acasă>>. Nu prea era foarte multă bucurie și acum, după doi ani de pauză simt că altfel se bucură și conducerea. Pentru noi era o bucurie în fiecare an, dar conducerii, la un moment dat, i se părea ceva normal să luăm campionatul” – Mihai Dico.

Ajuns la 38 de ani, rugbystul lucrează part-time la penitenciar:

„Eu m-am angajat de anul ăsta la penitenciar. Vin part-time, vin și la antrenamente. Mai am încă 6-8 colegi și suntem foarte apreciați acolo. Nu doar eu, toți care am mers de la penitenciar suntem foarte apreciați acolo, pentru că suntem băieți serioși și muncitori” – Mihai Dico.

De-a lungul carierei, Dico a înțeles că superstițiile nu au loc în sportul de performanță:

„Nu, nu am nicio superstiție, mai zic câte o rugăciune. De exemplu, acum am fost cazat la hotel în camera 213 și nu a fost deloc cu ghinion ca pentru cei care au superstiții. Nu, nu am. Mai zic câte o rugăciune” – Mihai Dico.

Pentru el, rugby-ul a fost mai mult decât un sport – o adevărată viață:

„Rugby-ul nu este pentru toată lumea, dar pentru cei cărora le plac munca fizică și contactul fizic, îl recomand, pentru că ai o viață foarte frumoasă și ești plătit să te distrezi, până la urmă. Să mergi să te joci, să fii într-un colectiv plăcut, să mergi să vizitezi țara, lumea, de ce nu?” – Mihai Dico.

Născut pe 16 august 1987, Mihai Dico și-a petrecut întreaga carieră la CSM Știința Baia Mare. A început rugby-ul la 16 ani și jumătate, în 2004, la echipa de juniori, fiind format de antrenorul George Sava. La 17 ani a semnat primul contract cu seniorii și nu a mai plecat niciodată de la club.

Palmaresul său este impresionant: 9 titluri de campion național (2009, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025), 3 Cupe ale României (2010, 2012, 2020) și 2 Cupe ale Regelui (2016, 2017). De asemenea, a îmbrăcat și tricoul echipei naționale a României.