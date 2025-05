Time Out explorează anual cele mai bune orașe din lume. În fiecare an, chestionează mii de localnici și turiști pentru a descoperi cele mai bune locuri din lume din punct de vedere cultural, dar și pentru a mânca, a bea, a petrece.

În ceea ce privește economia, calitatea guvernării și prețurile de închiriere, lista se alcătuiește pe baza datelor furnizat de Oxford Economics.

În fiecare an, Oxford Economicis publică Global Cities Index, care include un clasament cuprinzător al primelor 50 de orașe de pe planetă. Cele mai populate 1.000 de orașe sunt evaluate pe baza a 27 de indicatori din cinci categorii diferite (economie, capital uman, calitatea vieții, mediu și guvernare), iar fiecăruia i se acordă un punctaj, scrie TimeOut.

Orașul New York, în fruntea clasamentului pentru al doilea an consecutiv

Pentru al doilea an consecutiv, orașul american New York se află în fruntea listei. New York a obținut 100 de puncte în total și a triumfat la categoria economie datorită PIB-ului mare, venitului mare pe persoană și faptului că găzduiește o mulțime de sedii corporative.

Nu s-a descurcat atât de bine la categoriile de mediu și guvernare, ocupându-se pe locul 168 și, respectiv, pe locul 161, iar unele dintre punctele slabe identificate includ egalitate mai scăzută, cheltuieli mari pentru locuințe și diversitate economică redusă.

Pe locul doi, Londra, pe trei Paris

Pe locul doi se afă Londra, care și-a păstrat și poziția din 2024 și a obținut 98,5 puncte. Capitala Marii Britanii a avut deficiențe similare cu cele din NYC, dar a excelat datorită numărului de universități, intensității mai scăzute a emisiilor, precum și mărimii PIB-ului.

Locul trei în clasament a revenit Parisului, cu un scor de 94,4. Capitalul uman și calitatea vieții au fost categoriile de top ale orașului, iar „locurile de recreere și destinațiile culturale” au contribuit din plin.

În top 5 cele mai bune orașe din lume se regăsesc alte două orașe americane – San Jose și Seattle.

Pe locul 13 se află orașul Dublin, urmat de Stockholm, acestea fiind singurele orașe europene aflate în Top 15.

Top 20 cele mai bune orașe din lume

Acestea sunt cele mai bune orașe din lume, conform Global Cities Index

New York, SUA

Londra, Marea Britanie

Paris, Franța

San Jose, SUA

Seattle, SUA

Melbourne, Australia

Sydney, Australia

Boston, SUA

Tokyo, Japonia

San Francisco, SUA

Los Angeles, SUA

Washington DC, SUA

Dublin, Irlanda

Stockholm, Suedia

Seul, Coreea de Sud

Zurich, Elveția

Oslo, Norvegia

Copenhaga, Danemarca

Dallas, SUA

Toronto, Canada