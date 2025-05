O echipă de cercetători de la Virginia Tech și de la Universitatea Columbia a folosit măsurători radar bazate pe satelit pentru a evalua zonele de teren în mișcare și a descoperit că, de la coastă la coastă, a existat o mișcare semnificativă atât în ​​centrele urbane mari, cât și în cele mici. În 25 din cele 28 de orașe analizate, cel puțin 65% din suprafața urbană se scufundă, scrie New Atlas.

„Chiar și micile deplasări de teren pot compromite în mod semnificativ integritatea structurală a clădirilor, drumurilor, podurilor și căilor ferate, în timp”, a declarat Leonard Ohenhen, fost student al Virginia Tech, autorul principal al studiului.

Texas, primul pe lista orașelor care se scufundă

Un singur oraș le depășește pe celelalte: este vorba de Houston, Texas. Studiul a arătat că 42% din suprafața terenului se scufundă în prezent cu mai mult de 5 mm în fiecare an, 12% din suprafață diminuându-se cu mai mult de 10 mm pe an. Experții susțin că 10 mm de subsidență reprezintă o amenințare structurală semnificativă pentru mediul construit, mai ales dacă această scufundare este inegală.

„Spre deosebire de pericolele de subsidență legate de inundații, unde riscurile se manifestă numai atunci când ratele mari de subsidență scad cota terenului sub un prag critic, daunele infrastructurii induse de subsidență pot apărea chiar și cu modificări minore în mișcarea terenului”, au observat cercetătorii.

Orașele din SUA cu cea mai rapidă scufundare

Texas a avut cele trei orașe cu cea mai rapidă scufundare din cele 28, Fort Worth și Dallas situându-se în spatele orașului Houston.

Nu este o surpriză, având în vedere clima statului, creșterea, utilizarea intensivă a apelor subterane pentru populație și agricultură și industrie și extracția de petrol și gaze.

Alte zone care provoacă îngrijorare, conform studiului, sunt cele din jurul aeroportului LaGuardia din New York, unde terenul se scufunda mai rapid decât în ​​altă parte a statului, și regiuni mari din Las Vegas, Washington, DC. și San Francisco.

Pe lista celor 28 de orașe care riscă să se scufunde se află și metropole mari precum Chicago, New York, Seattle, Denver și Detroit. În total, zonele urbane găzduiesc în jur de 34 de milioane de oameni. Oamenii de știință sunt îngrijorați de faptul că, deoarece nu are un impact imediat ca un dezastru natural (un uragan sau o inundație), este mai ușor (și mai ieftin) să îl ignori.

Avertismentele oamenilor de știință

„Natura latentă a acestui risc înseamnă că infrastructura poate fi compromisă în tăcere, în timp, iar daunele devin evidente doar atunci când sunt grave sau potenţial catastrofale”, a spus Manoochehr Shirzaei. „Acest risc este adesea exacerbat în centrele urbane în expansiune rapidă”, a subliniat el. „Atenuarea direcționată prin planificarea strategică a barajelor, reîncărcarea gestionată a acviferelor și politicile de extracție a resurselor pot fi utile pentru a controla, întrerupe sau chiar inversa acest fenomen”, au scris ei. „Un cadru de atenuare și adaptare solid și durabil ar trebui să cuprindă o monitorizare continuă, colaborarea cu părțile interesate și planuri de management flexibile”, avertizează autorii studiului.

Cele 28 de orașe care riscă să se scufunde, pe baza celor mai rapide schimbări de teren:

Houston, TX

Fort Worth, TX

Dallas, TX

Chicago, IL

New York, NY

Denver, CO

Seattle, WA

Columbus, OH

Indianapolis, IN

Charlotte, NC

Detroit, MI

San Antonio, TX

Las Vegas, NV

Washington, DC

Nashville, TN

San Francisco, CA

Portland, OR

San Diego, CA

Philadelphia, PA

Austin, TX

Oklahoma City, OK

Phoenix, AZ

El Paso, TX

Boston, MA

Los Angeles, CA

Memphis, TN

San Jose, CA

Jacksonville, FL