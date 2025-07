ING Bank le transmite clienților din România că, din luna septembrie, aplicația Home’Bank nu va mai putea fi folosită în browserul telefonului mobil. Schimbarea se face pentru a proteja mai bine datele și banii clienților.

Când cardul tău se apropie de expirare, te anunțăm în Home’Bank. Dacă vrei un nou card fizic, trebuie să ne spui. Îl poți primi acasă (oriunde în România) sau la un ING Office. Dacă nu alegi reînnoirea, înțelegem că nu mai ai nevoie de card și nu îl trimitem. Oricând vrei, poți comanda un card nou direct din Home’Bank, cu câteva clickuri.

Dacă nu ai Home’Bank, te așteptăm la un ING Office. Acolo poți cere un card nou și îți putem activa și Home’Bank.

Începând cu august 2025, dacă ai folosit cardul virtual în ultimele 12 luni înainte să expire, îl reînnoim automat. Nu trebuie să faci nimic. Te vom anunța când se întâmplă asta.

Din septembrie 2025, suma maximă pe care o poți primi instant pe card (de la persoane fizice sau firme) scade la:

Actualizarea limitelor de încasări instant via card: Te informăm că începe din luna septembrie 2025, am diminuat limita încasărilor instant via card de la persoane fizice/juridice la 30.000 lei per card/per zi pentru următoarele tipuri de carduri (fizice sau virtuale): VISA RON, ING Credit Card si VISA EUR. Pentru cardurile ING GOLD limitează încasările instant via card se diminuează la 40.000 lei per card/per zi.