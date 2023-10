Faimosul vlogger Dorian Popa a fost prins de autorități conducând sub influența drogurilor, într-un eveniment care a șocat lumea mondenă din România.

Detalii surprinzătoare au ieșit la iveală în acest caz, iar vloggerul a dat o explicație neobișnuită pentru consumul de substanțe interzise.

Incidentul a avut loc vineri seara, pe 27 octombrie 2023, în apropierea locuinței sale din Domnești, când a fost oprit de poliție și supus unui control rutier. Aparatul de testare a indicat posibila prezență a substanțelor psihoactive în corpul său.

În urma rezultatului pozitiv, Dorian Popa a fost dus la spital pentru a i se recolta probe biologice, în scopul determinării exacte a substanțelor consumate.

În timpul discuției cu poliția, vloggerul a negat vehement consumul de substanțe interzise și a oferit o explicație neașteptată: se întorcea de la o petrecere unde a inhalat vaporii din aer.

Acum, Dorian Popa a publicat un clip pe YouTube în care-și exprima dorința de a avea aer curat în casă, ceea ce a dus și la o investiție serioasă în purificatoare de aer.

Vloggerul a abordat subiectul viciilor cu puțin timp înainte de acest incident. El spunea că afacerile sunt prioritare pentru el și că viciile pot distruge carierele unor persoane celebre din industria media.

„Știi, la mine totul se rezumă la business. Viciile societății nu fac decât să-ți distragă atenția de la business și am văzut zeci de cazuri, mai ales că domeniul media are parte de foarte multe vicii și am văzut foarte multe nume mari ratându-și cariere, am văzut foarte multe lucruri care m-au zguduit și atunci am zis hai să nu fiu și eu doar un altul care se înscrie în același tipar.

Cred că sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a ales pentru mine. Eu cred că ține si de tine ca și om, dar ține de cum te-a dat Dumnezeu. Altfel … la mine totul s-a rezumat la succes.

Mi-a dat Dumnezeu un diamant și eu să-l arunc ca prostul singur în noroi. N-ar fi păcat…? M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică-mea… o serie întreagă de jigniri”, a declarat vloggerul în podcastul Ilincăi Vandici.