Dorian Popa are parte de vești proaste. El riscă 5 ani de închisoare. Artistul a fost prins drogat la volan.

Inițial, Dorian Popa și-a cerut public scuze. El a negat în prima fază că ar fi consumat substanțe halucinogene. Cu toate acestea, analizeze de sânge au arătat fără echivoc că a consumat droguri.

Artistul a spus atunci că a consumat canabis. El a precizat că nu a făcut acest gest în ziua în care a fost oprit de poliție.

Cu toate acestea, a spus că era conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile după ce ai consumat, lucru pe care l-ar fi confirmat și o investigație preliminară realizată la IML.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc, am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante, am dat un exemplu negativ. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele.

Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret și am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a anunțat artistul pe o platformă de socializare.