Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vizitat joi comuna Lungulețu din județul Dâmbovița pentru a discuta cu fermierii despre captările de apă din râul Dâmbovița. Fermierii au organizat un protest după ce un bărbat surprins udând varza cu apă din acest râu a fost verificat de Poliție.

”Eu, ce am făcut, şi ştiţi şi dumneavoastră, pentru sectorul dumneavoastră, plata plus subvenţie la APIA s-a încasat. 1700 de euro pe hectar. Asta am negociat. Nu dăm nici pe apă, ascultaţi-mă, avem soluţii”, a declarat acesta.