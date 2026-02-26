Astfel, pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei ar putea beneficia de un ajutor total de 1.000 de lei, acordat în două tranșe egale: 500 de lei înainte de Paște și 500 de lei înainte de Crăciun. Cei cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei ar urma să primească 800 de lei, tot în două tranșe egale, iar pensionarii care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei ar putea încasa 600 de lei, împărțiți în două tranșe.

Florin Manole a explicat că statul trebuie să identifice resursele financiare necesare pentru susținerea acestor măsuri dedicate vârstnicilor. Ministrul a detaliat că pachetul de solidaritate propus de PSD nu se limitează la sprijinul pentru pensionari, ci include și măsuri destinate familiilor cu venituri reduse. Printre prevederi se numără eliminarea taxării indemnizației pentru creșterea copilului, acordarea unor beneficii pentru copiii din cele mai sărace familii din România și majorarea ajutorului destinat familiilor monoparentale.

Referindu-se la capacitatea Guvernului de a susține financiar aceste măsuri, Florin Manole a arătat că rolul unui executiv, indiferent de orientarea politică sau de contextul economic, este acela de a încerca să ofere bunăstare sau, în perioade dificile, sprijin pentru cetățeni. În opinia sa, identificarea soluțiilor pentru susținerea celor mai vulnerabili trebuie să fie o prioritate, iar discuția despre sursele de finanțare trebuie analizată în context.

„Eu cred că trebuie să găsească și nu doar pentru pensionari. Pachetul de solidaritate are în vedere și taxarea indemnizației pentru creșterea copilului, pe care o dorim eliminată. Are în vedere și beneficii. Sunt foarte multe, nu o să le listez pe toate. Pentru copiii din familiile cele mai sărace din România avem statisticile, avem anumite beneficii care merg către familii monoparentale, de exemplu, creșterea lor n-ar fi o povară prea mare pentru buget, dar, până la urmă, toată discuția trebuie dusă … Nu vreau să par foarte teoretician, dar care este rolul unui Guvern, indiferent de culoarea politică și indiferent de moment? Acela de a încerca să ofere bunăstare sau, atunci când sunt momente dificile, să ofere sprijin. Ori, dacă nu acum căutăm soluții să-i sprijinim pe cei mai vulnerabili, atunci când? Iar discuția despre sursele de finanțare este o discuție care trebuie contextualizată”, a declarat Manole la B1 TV.

În ceea ce privește finanțarea concretă a ajutoarelor sociale, ministrul Muncii a oferit drept exemplu renunțarea parțială la IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri. El a subliniat că în spațiul public nu a existat o dezbatere intensă privind compensarea veniturilor pierdute de stat în urma acestei decizii. Totodată, a amintit că statul acordă ajutoare pentru companii, ridicând problema surselor de finanțare și în cazul acestora.