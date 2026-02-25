Întrebat despre consultarea internă extinsă anunțată de conducerea PSD, Florin Manole a admis că în partid există voci critice privind deciziile adoptate în ultima perioadă.

”Ca ministru, cred că se cuvine să fiu rezervat în legătură cu parcursul politic al premierului. Pot, însă, să spun că da, în PSD există nemulţumiri. Nu cred că sunt necolegial dacă spun asta şi nu cred că spun vreun secret. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic aşa, a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate. Nu spunem acum pentru prima oară”, a declarat, miercuri seară, la B1 TV, ministrul Muncii.

Declarațiile sale vin în contextul în care liderul PSD a vorbit despre o analiză internă privind rămânerea la guvernare, susținerea unui alt premier și menținerea USR în coaliție.

Ministrul a precizat că social-democrații și-au exprimat public, în repetate rânduri, opoziția față de introducerea CASS pentru anumite categorii și față de creșterea TVA.

”Discuţia despre CASS la pensii a fost publică şi ne-am exprimat şi atunci împotrivă, discuţia despre creşterea TVA a fost publică şi ne-am exprimat şi atunci contra. Au mai fost discuţii, în unele am avut succes – plafonarea preţurilor la alimente, o măsură care a temperat într-o oarecare măsură inflaţia, din păcate insuficient pentru că TVA a făcut ca inflaţia să crească”, a mai declarat Florin Manole.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat extinderea consultării interne începute în decembrie, menționând că vor fi incluse întrebări suplimentare legate de structura coaliției și de formula guvernamentală.

”Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că actuala coaliție ”scârţâie rău”.

Florin Manole a anunțat că Ministerul Muncii va prezenta în curând o propunere de reorganizare instituțională.

„Vom face o propunere și o vom pune în transparență decizională, sper că în mai puțin de trei săptămâni, astfel încât, urmând procedura legală, să ajungem să avem, de exemplu, la nivel local nu patru agenții în subordinea Ministerului Muncii, ci două, reducând în felul acesta, de exemplu, numărul de șefi, de conducători de instituții”, a declarat ministrul.

Oficialul a subliniat clar că planul nu vizează disponibilizări.

„Nu am niciun gând să dau oameni afară din niciuna dintre aceste instituții”, a afirmat Manole.

Pentru a argumenta necesitatea unei reorganizări echilibrate, ministrul a invocat situația Inspecției Muncii București.

„Dacă ne dorim o piață a muncii corectă (…) avem nevoie de o Inspecție a Muncii care să aibă inspectori și să fie suficienți”, a spus acesta, arătând că numărul inspectorilor s-a redus la jumătate din 2008 până în 2026, în timp ce numărul firmelor și al salariaților a crescut.

În contextul reformei administrației publice, Florin Manole a explicat că obiectivul de reducere a cheltuielilor cu 10% nu presupune implicit concedieri.

Ministrul a precizat că vor fi analizate soluții de realocare a personalului din structurile supradimensionate către zonele cu deficit.

Florin Manole a respins ideea că sectorul public ar avea „prea mulți bugetari”.